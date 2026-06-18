Netanyahu confirmó que Israel mantendrá tropas en el sur del Líbano pese al acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu , afirmó este jueves que las fuerzas israelíes permanecerán en la denominada "zona de seguridad" establecida en el sur del Líbano y que no habrá una retirada mientras persistan las necesidades de defensa del Estado israelí, pese al reciente acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades en distintos frentes de la región.

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Durante un acto de inauguración de una carretera en el bloque de asentamientos de Gush Etzion, en la Cisjordania ocupada, Netanyahu sostuvo que Israel continuará actuando con "sabiduría y discreción" .

"Seguiremos avanzando por nuestro camino con sabiduría y discreción. Para ello es necesario mantener la zona de seguridad en el sur del Líbano", expresó el mandatario israelí.

La denominada "zona de seguridad" corresponde al área ocupada por el Ejército israelí desde el 2 de marzo en el sur del Líbano , con una profundidad de hasta diez kilómetros dentro del territorio libanés a partir de la frontera común.

Las declaraciones se produjeron apenas horas después de la firma de un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán que contempla el cese de las operaciones militares en varios escenarios de conflicto de Medio Oriente, incluido el territorio libanés.

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Israel ratificó su presencia militar

En la misma línea, un alto oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmó este jueves que las tropas continuarán desplegadas en sus posiciones actuales dentro del sur del Líbano.

"Las FDI seguirán manteniendo su presencia en la zona de seguridad debido a las necesidades operacionales, con tal de eliminar amenazas a sus soldados y establecer una defensa efectiva de las comunidades del norte", indicó el militar.

Sin embargo, el oficial apuntó que el Ejército de Israel también atacará "amenazas" que identifique "más allá" de ese perímetro.

Negociaciones abiertas y mapa del área ocupada

Las autoridades israelíes señalaron que continúan las conversaciones directas entre Israel y el Líbano en Washington para analizar posibles medidas adicionales vinculadas a la seguridad fronteriza.

benjamín netanyahu

De acuerdo con la misma fuente militar, representantes de ambos países volverán a reunirse la próxima semana. Las negociaciones se desarrollan sin la participación del grupo chiita Hizbulá, enfrentado militarmente con Israel desde el inicio de la ofensiva.

Horas antes del anuncio, el Ejército israelí difundió un mapa que muestra la extensión del área bajo control militar en el sur libanés. El perímetro se extiende de este a oeste a lo largo de la frontera y alcanza sectores ubicados al norte del río Litani, una referencia geográfica clave en la región.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El memorando de entendimiento firmado por Washington y Teherán establece un "cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes", incluido el Líbano.

Asimismo, el documento contempla el compromiso de garantizar la integridad territorial y la soberanía libanesa, según informó la Casa Blanca.

Sin embargo, pese a la entrada en vigor del acuerdo, los enfrentamientos no se han detenido por completo. Según la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), un ataque israelí con dron en la localidad de Arnoun dejó este jueves una persona muerta y otra gravemente herida.

De acuerdo con cifras oficiales libanesas, al menos 3.912 personas murieron en el Líbano desde el inicio de la ofensiva israelí en marzo.

Del lado israelí, las autoridades reportaron la muerte de dos civiles por ataques de Hizbulá contra el norte del país, además de 31 soldados fallecidos durante las operaciones militares en territorio libanés.