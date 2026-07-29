La FIFA respaldó la expulsión de Embolo ante Argentina y cruzó a la International Board por la polémica del VAR

La polémica arbitral que marcó el partido entre Argentina y Suiza (3-1) por los cuartos de final del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo. Luego de que la International Football Association Board (IFAB) , organismo encargado de elaborar las reglas del fútbol, cuestionara la expulsión de Breel Embolo, la FIFA salió a respaldar la decisión del árbitro Joao Pinheiro y defendió la intervención del VAR.

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Tras la revisión en el monitor a instancias del VAR, el árbitro dejó sin efecto la amonestación que inicialmente había mostrado a Leandro Paredes al comprobar que el mediocampista argentino no había cometido infracción y que, en realidad, el delantero suizo había simulado la falta.

Como consecuencia de esa revisión, Embolo recibió una segunda tarjeta amarilla y fue expulsado.

Primero , la IFAB había considerado que la decisión de expulsión no se ajustaba al reglamento. Según su interpretación, el árbitro podía corregir la identidad del jugador sancionado cuando existía un error de identificación, pero no modificar la naturaleza de la acción revisada, es decir, pasar de sancionar una supuesta falta de un futbolista a castigar una simulación del rival.

Sin embargo, la FIFA difundió un comunicado en el que defendió el criterio utilizado durante la Copa del Mundo y afirmó que la aplicación del protocolo fue correcta.

"La interpretación de la FIFA sobre Identidad Equivocada se aplicó de manera consistente durante la Copa Mundial de la FIFA. Hubo dos instancias en las que un jugador fue identificado erróneamente como haber cometido una infracción de tarjeta amarilla y el VAR aconsejó al árbitro corregir el error factual causado por la simulación del oponente", señaló el organismo.

La entidad que preside Gianni Infantino explicó que el objetivo de esa interpretación fue evitar que un futbolista recibiera una sanción disciplinaria por una infracción inexistente.

"La simulación en sí no puede ser disputada y no debería resultar en una sanción disciplinaria contra un oponente que pueda luego llevar a más consecuencias, como una expulsión por una segunda tarjeta amarilla o una suspensión de partido por acumulaciones de amonestaciones", añadió.

El suizo Breel Embolo, en plena protesta con el árbitro al ser expulsado en el partido contra Argentina Getty

Además, la FIFA remarcó que no considera que haya existido un error ni del árbitro portugués ni del equipo arbitral encargado del VAR.

"No consideramos que esto haya sido un error del árbitro o del VAR y la decisión restauró la justicia", sostuvo el comunicado oficial.

El organismo también aseguró que mantuvo conversaciones con la IFAB durante todo el proceso y que ambas instituciones intercambiaron opiniones sobre la interpretación aplicada.

"Notamos los comentarios de la IFAB en su Circular, hemos estado en contacto con ellos durante todo el proceso y confirmaron que esta interpretación es válida, que fue bien recibida y que formará parte de la discusión sobre revisiones al Protocolo del VAR, como se discutió en la última AGM", concluyó.

La FIFA también recordó que esta interpretación no solo se utilizó en el partido entre Argentina y Suiza, sino que tuvo otro antecedente durante el Mundial.

El mismo criterio se aplicó en un encuentro de Paraguay, cuando Miguel Almirón fue sancionado por simular una infracción frente a Estados Unidos tras una revisión del VAR.