Scaloni rompió el silencio tras perder la final del Mundial 2026: "El verdadero trofeo es seguir de pie"

A una semana de perder la final ante España, el entrenador argentino define el éxito como la capacidad de seguir de pie cuando las piernas ya no responden al cerebro.

Lionel Scaloni regresó a su residencia en España tras pasar una semana en su pueblo natal, Pujato, donde recibió el afecto constante de los hinchas. A través de su cuenta de Instagram, el entrenador rompió el silencio para realizar un balance emocional de la final del Mundial 2026 perdida ante España.

El domingo 26 de julio de 2026, siete días después de la definición, Scaloni describió una semana marcada por la dualidad de sentimientos. En su escrito, admitió haber transitado entre el llanto y la sonrisa, y entre la angustia y la calma, tras el impacto de no haber logrado el título máximo por segunda vez consecutiva.

El concepto del trofeo invisible y la resistencia de los guerreros El núcleo del mensaje del técnico de la Albiceleste desplazó el valor del resultado deportivo hacia la identidad del plantel. Scaloni reveló que, en la intimidad de su hogar, suele referirse a sus jugadores como "guerreros" al hablar de ellos con su esposa. Para él, el esfuerzo y las ganas de no bajar los brazos constituyen el logro fundamental del proceso.

El entrenador destacó que el "verdadero trofeo" reside en la voluntad de permanecer de pie en el campo de juego incluso cuando el agotamiento físico supera la capacidad de respuesta del cerebro. Este enfoque busca rescatar la entrega de un grupo que, tras ser campeón en 2022, volvió a alcanzar la instancia definitiva de la competencia mundialista en Norteamérica.

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