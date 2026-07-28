Palmeiras rechazó una oferta de 25 millones de euros por el Flaco López tras jugar el Mundial 2026 con Argentina

La oferta del Spartak de Moscú incluye la compra del 100% del pase y un aumento salarial, pero el club brasileño se niega a vender al mundialista por ese monto.

Palmeiras recibió una propuesta formal de 25 millones de euros proveniente del Spartak de Moscú por el delantero argentino José Manuel López. Tras su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026, el atacante correntino se convirtió en el objetivo prioritario del equipo ruso para reforzar su ofensiva en el actual mercado.

La institución de Sao Paulo ya tiene sobre la mesa el llamado del fútbol de Rusia. Según la información proporcionada por medios locales, el club ruso busca la totalidad de la ficha del jugador de 25 años. A pesar de la magnitud de la cifra y la promesa de un incremento sustancial en el salario del futbolista, la directiva del Verdao manifestó que no está dispuesta a desprenderse de su figura por esa cantidad inicial.

José Manuel "Flaco" López el jugador con el que saldría Clara Cremaschi. gentileza El rendimiento del delantero y su consolidación internacional José Manuel López llegó a Brasil en 2022 procedente de Lanús. Desde entonces, acumuló 71 goles en 214 partidos disputados con la camiseta verde. Su primer semestre de 2026 consolidó su posición como pieza clave del equipo, registrando 14 tantos y 10 asistencias en 35 compromisos, periodo en el cual también obtuvo el título del Campeonato Paulista.

Jose Manuel "El Flaco" López, figura del Palmeiras Este desempeño captó la atención de Lionel Scaloni, quien lo integró de forma regular en la Selección Argentina desde septiembre de 2025. López se estableció como la tercera alternativa en el puesto de centrodelantero, situándose por detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Su debut con la camiseta nacional se produjo en octubre durante un amistoso frente a Puerto Rico, seguido por participaciones en encuentros contra Angola, Mauritania, Honduras e Islandia.

Durante la Copa del Mundo de 2026, el atacante sumó presencias oficiales en el campo de juego. Ingresó en el tercer partido de la fase de grupos frente a Jordania en Dallas y repitió su participación en el duelo de cuartos de final ante Suiza en Kansas. El Flaco, como se lo conoce en el ámbito deportivo, se enteró de su convocatoria mundialista precisamente tras disputar un encuentro de Copa Libertadores con el equipo brasileño.