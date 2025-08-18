Quién es "El Flaco" López, el delantero convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina

Lionel Scaloni reveló la lista de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias y una de las grandes sorpresas fue la inclusión de José Manuel Alberto “El Flaco” López , delantero de 24 años que atraviesa un gran presente en el Palmeiras de Brasil .

La citación del correntino refleja el camino de renovación generacional que atraviesa la Albiceleste de cara al Mundial 2026 . En la misma nómina aparecen otros jóvenes como Alan Varela, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri y Julio Soler , quienes se suman a la base consolidada del campeón del mundo.

López nació el 6 de diciembre de 2000 en San Lorenzo, Corrientes . Dio sus primeros pasos en el fútbol en las inferiores de Independiente , aunque fue en Lanús donde explotó como delantero, convirtiéndose en uno de los atacantes más destacados de la Liga Profesional.

En la temporada 2021-2022 marcó 13 goles sin contar penales , cifra que llamó la atención de varios equipos del exterior. Finalmente, fue transferido al Palmeiras , donde se consolidó como pieza clave en el ataque. Según datos oficiales, suma más de 15 goles en 40 partidos de la temporada actual .

Apodado “El Flaco” por su porte (mide 1,88 m), López combina potencia física, capacidad aérea y olfato de área. En Brasil se ganó la confianza del entrenador Abel Ferreira y hoy es considerado uno de los delanteros más completos del Brasileirao.

Para Lionel Scaloni, su perfil es complementario al de figuras como Julián Álvarez y Lautaro Martínez, lo que lo convierte en una opción atractiva en el recambio ofensivo.

Lionel Scaloni Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

Lo cierto es que la inclusión de López responde a la estrategia del cuerpo técnico de ampliar el abanico de alternativas de cara al futuro inmediato. De esta forma, el delantero correntino tendrá ahora la posibilidad de demostrar si su presente goleador en Palmeiras puede trasladarse al máximo nivel con la camiseta de la Selección Argentina al superar la prelista y formar parte del grupo que disputará las últimas fechas de las Eliminatorias, ante Venezuela y Ecuador, el próximo mes de septiembre.

Jose Manuel "El Flaco" López Jose Manuel "El Flaco" López y Lionel Messi en el Mundial de Clubes

Ficha rápida de José Manuel "El Flaco" López