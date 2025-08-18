El drama de Neymar en el Santos: goleada 6-0 en contra, lágrimas de impotencia y el fantasma del descenso

El Santos vivió una de las noches más oscuras de su historia reciente al ser goleado 6-0 por Vasco da Gama en el estadio Morumbi, en un resultado que quedará marcado como la peor derrota de Neymar en toda su carrera profesional y el revés más duro del club como local en el Campeonato Brasileño .

La magnitud del golpe fue tal que derivó en la destitución inmediata del entrenador Cleber Xavier y en un escenario de crisis institucional y deportiva sin precedentes.

La reacción del crack paulista fue la imagen más impactante de la noche. Tras el pitazo final, Neymar rompió en llanto en pleno campo de juego , cubriéndose el rostro con la camiseta mientras era consolado por Fernando Diniz, DT de Vasco.

“ Siento mucha vergüenza, nunca había pasado por esto en mi vida. Hoy fue una mierda, esa es la realidad ”, declaró con crudeza ante los medios. Luego añadió: “La hinchada tiene derecho a protestar, incluso a insultar, pero sin violencia. Lamentablemente no pude ayudar al equipo”.

En redes sociales, el futbolista compartió una imagen en blanco y negro con la frase “Santos no merece esto” y mostró un mensaje de apoyo de su hijo Davi Lucca, quien le escribió: “Aún en los días en los que lloras, quiero que sepas que yo siempre voy a estar aquí para apoyarte”.

image

image

Una derrota histórica en 98 años de clásicos

El resultado fue demoledor: Philippe Coutinho marcó dos goles, mientras que Lucas Piton, David Correa da Fonseca, Rayan y Tche Tche completaron la paliza. El Vasco liquidó el partido con una ráfaga de cinco tantos en apenas 16 minutos del complemento.

El 0-6 representó la mayor goleada sufrida por Santos en condición de local en el Brasileirao, superando cualquier antecedente en los 98 años de enfrentamientos entre ambos equipos. Hasta ahora, las derrotas más duras de Neymar habían sido 0-4: con Santos ante Barcelona en el Mundial de Clubes 2011 y con el Barça frente al PSG en Champions 2017.

Protesta viral y crisis en el banco de suplentes

La humillación no solo se sintió en el campo: en las tribunas, gran parte de los 53 mil hinchas giraron sus espaldas al equipo como forma de protesta, en un gesto que rápidamente se viralizó.

image

La dirigencia reaccionó de inmediato: Santos oficializó la salida de Cleber Xavier minutos después del final. Alexandre Mattos, director deportivo, pidió disculpas a los aficionados y calificó el resultado como una “tragedia”.

Mientras tanto, los simpatizantes ya claman por un regreso de Jorge Sampaoli, actualmente libre y radicado en Río de Janeiro. También surgió el nombre de Juan Pablo Vojvoda, aunque por ahora sin avances concretos.

GylTtctW0AAXxHT Neymar y Jorge Diniz

Lo cierto es que el Peixe quedó con 21 puntos, apenas dos por encima de la zona de descenso. Vasco, con la misma cantidad de unidades, lo alcanzó en la tabla. El próximo desafío será clave, ya que Santos enfrentará a Bahía el 24 de agosto, en busca de una reacción que evite que la crisis se profundice.