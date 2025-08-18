Regresos y sorpresas: Lionel Scaloni dio la lista preliminar de 33 convocados de la Selección Argentina

La semana comenzó con novedades en la Selección Argentina , cuando Lionel Scaloni entregó a AFA la prelista de 33 convocados para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Ecuador, la cual contará con algunos regresos y varias sorpresas.

En ella no solo se puede observar a Lionel Messi, Franco Mastantuono y demás habitués, sino que somos testigos de la gran sorpresa que es la primera citación para José Manuel López , delantero del Palmeiras .

El Flaco López , exjugador de Lanús y uno de los mejores futbolistas del Palmeires en la temporada, fue convocado por primera vez a la Albiceleste a sus 24 años. Lo cierto es que esta citación es merecida, ya que el delantero lleva convertidos 15 goles en 42 partidos.

El jugador correntino reforzará una delantera que busca contantemente refrescarse y tener una alternativa fiable a Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Además, hay varios cambios respecto de la última citación: Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Claudio Echeverri (Manchester City) y Valentín Carboni (Inter) entran en la convocatoria en lugar de Valentín Barco, Nico Domínguez y Enzo Fernández (suspendido dos partidos por la roja ante Colombia en la última fecha).

La Selección Argentina se prepara rumbo al Mundial 2026

La Albiceleste culminará en septiembre su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con dos partidos. En primera instancia recibirá a Venezuela el jueves 4 de septiembre a las 20:30, en el estadio Monumental, y luego visitará a Ecuador el martes 9, desde las 20, en el estadio Monumental de Guayaquil.

scaloni.png El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, tiene casi listos a los 11 frente a Colombia. / Gentileza.

Recordemos que la Albiceleste ya se aseguró su lugar en la próxima Copa del Mundo y el primer puesto de la tabla. Cuenta con 35 puntos tras 11 victorias, dos empates y tres derrotas. Por otro lado, su escolta es Ecuador, que está a diez unidades de distancia, por lo que los dirigidos por Scaloni terminarán en lo más alto de la tabla por segunda vez consecutiva en Eliminatorias.