El llamativo rival de la Selección Argentina para los amistosos de octubre: no es México

A menos de un año para la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la realización de amistosos de calidad resulta importante para la preparación de cualquier elenco. La Selección Argentina no es excepción, y en ese sentido hay novedades.

AFA anunció el ambicioso Máster Plan para el Único de La Plata: será la casa de las Selecciones Nacionales

Después de la negativa del conjunto Azteca, que negó las charlas para disputar un encuentro en octubre en Norteamérica, los dirigidos por Lionel Scaloni ya tienen apuntado al equipo que servirá para probar alternativas.

Se trata de Venezuela, con el cual chocará entre el 8 y el 14 de octubre en el Soldier Field de Chicago. Lo curioso es que ese enfrentamiento se daría apenas un mes después del choque entre ambos por Eliminatorias Sudamericanas.

De confirmarse, la Albiceleste perdería de las pocas chances que tiene por delante para cruzarse con una selección de fuste, que sea una real medida para saber el lugar en el cual está. Es una de las principales preocupaciones para los elencos de CONMEBOL, debido a la implementación hace algunos años de la Nations League que quita a los europeos de las ventanas FIFA .

Mientras tanto, el segundo duelo amistoso para octubre también se desarrollará en Estados Unidos, específicamente en el recinto donde se hará la final de la Copa del Mundo (MetLife Stadium). En ese caso, el rival sería un elenco de Centroamérica todavía a definir.

Que ventanas FIFA tiene por delante la Selección Argentina:

Selección Argentina. Selección Argentina. Gentileza

Pensando en la disputa del Mundial, donde la Albiceleste defenderá la corona, las oportunidades para sumar minutos son escasas. Luego de la ventana de octubre, el calendario tiene previsto cuatro oportunidades más.

La primera se dará entre el 10 y el 18 de noviembre. Allí se cerrará el año, teniendo en cuenta que los últimos partidos oficiales por Eliminatorias serán el 4 y el 9 de septiembre ante Venezuela y Ecuador, respectivamente.

En 2026, las posibilidades volverán. Entre el 23 y el 31 de marzo Argentina jugaría la Finalíssima con España, para luego atravesar la última en la previa del Mundial (del 1 al 9 de junio de 2026), que comenzará el 11 de junio.