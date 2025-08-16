Rugby Championship: Debut con derrota para Los Pumas ante los All Blacks en Córdoba

Así está el historial entre Independiente Rivadavia y Boca, con un esperanzador dato para la Lepra

En el inicio del Rugby Championship 2025, Los Pumas no pudieron con los All Blacks y cayeron por 41 a 24 en el estadio Mario Alberto Kempes. Aunque en el segundo tiempo lograron acercarse en el marcador, no les alcanzó para dar el golpe ante una Nueva Zelanda sólida y efectiv a.

El inicio fue vertiginoso, y en ese ritmo intenso, los neozelandeses sacaron ventaja rápidamente. Con su característico juego físico y una defensa implacable, forzaron errores argentinos que se tradujeron en puntos: primero con un penal y luego con un try de Sevu Reece , quien encontró espacio por la banda para apoyar sin oposición.

Los dirigidos por Felipe Contepomi buscaron responder, pero les costó asentarse en el campo. Un par de intervenciones defensivas de Pablo Matera encendieron al equipo, y bajo la conducción de Tomás Albornoz , los argentinos llegaron a zona de peligro para que el mendocino Rodrigo Isgró concretara el primer try local.

Sin embargo, la reacción se vio interrumpida por una amarilla a Mayco Vivas, sancionado por una infracción en el ruck. Con superioridad numérica, los All Blacks retomaron el control y ampliaron la ventaja tras una excelente jugada de Will Jordan que derivó en el try de Cortez Ratima.

Ya con 15 jugadores, Los Pumas volvieron a sumar a través del pie de Albornoz, pero la imprecisión y las infracciones propias los mantuvieron a merced de un rival que no perdonó. Ardie Savea y nuevamente Reece apoyaron tries para cerrar la primera mitad 31 a 10 a favor de Nueva Zelanda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1956826689784156344?t=-f5K6z9aj2ro7LagYZEcPA&s=08&partner=&hide_thread=false ¡¡IMPRESIONANTE EL HAKA DE LOS ALL BLACKS EN LA PREVIA DEL DUELO VS. LOS PUMAS EN CÓRDOBA POR EL RUGBY CHAMPIONSHIP!!



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/K4EH0YJTIA — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025

image

El inicio del segundo tiempo mostró una versión más agresiva de Los Pumas. Los ingresos desde el banco le dieron frescura al equipo, que se instaló en terreno rival y descontó gracias a una gran acción individual de Albornoz.

El Kempes, colmadísimo de fanáticos, explotó de entusiasmo y el empuje argentino se hizo sentir. La presión llevó a una amarilla para Billy Proctor, y minutos después Joaquín Oviedo apoyó un nuevo try que dejó el marcador abierto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1956831252788498640?t=UHxJbJTN3vD925Wx2jeUZw&s=08&partner=&hide_thread=false TRY DE ISGRO, CONVERSIÓN DE ALBORNOZ Y LOS PUMAS SE PONEN 7-10 ANTE LOS ALL BLACKS EN EL RUGBY CHAMPIONSHIP.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Npqvtr1fW6 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025

image Los Pumas vs All Blacks Gentileza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1956835482551136659?t=QC_3Of0DsmIt2dLqXZezCA&s=08&partner=&hide_thread=false EL TUCUMANO NO FALLA. Penal adentro de Albornoz y Los Pumas se ponen 10-17 ante los All Blacks en el Kempes.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/V0TzVSR6jo — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025

El partido entró en una zona de incertidumbre, pero los All Blacks volvieron a tomar las riendas cuando Samisoni Taukei’aho se zambulló en el ingoal tras una serie de fases sostenidas cerca de la línea argentina. Ese try marcó el quiebre definitivo, y sobre el final, Taukei’aho volvió a apoyar para sentenciar el resultado.

Los Pumas mostraron momentos de gran intensidad, pero los errores y la eficacia del rival inclinaron la balanza. La revancha llegará pronto: la semana próxima, en Liniers, tendrán una nueva oportunidad frente a los All Blacks.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1956845410401591478?t=80xTr8FJTrzSQAHCQuj9pA&s=08&partner=&hide_thread=false ¡SE PICÓ TODO ENTRE LOS PUMAS Y LOS ALL BLACKS EN EL KEMPES!



#DisneyPlus Plan Premiumpic.twitter.com/Fvo4DFAJSt — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 16, 2025

image

Formaciones, Los Pumas vs All Blacks

Los Pumas: 1 - Mayco Vivas,2- Julián Montoyo, 3-Pedro Delgado, 4-Franco Molina, 5-Pedro Rubiolo, 6-Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García, 10- Tomás Albornoz, 11- Bautista Delguy, 12- Santiago Chocobares,13- Lucio Cinti, 14- Rodrigo Isgró, 15- Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Ignacio Ruiz, 17- Nahuel Tetaz Chaparro, 18- Joel Sclavi, 19- Guido Petti, 20- Juan Martín González, 21- Simón Benítez Cruz, 22- Santiago Carreras, 23- Justo Piccardo.

Formaciones, Los Pumas vs All Blacks

All Blacks: 1- Ethan de Groot, 2- Codie Taylor, 3- Fletcher Newell, 4- Scott Barrett (C), 5- Fabian Holland, 6- Tupou Vaa'i, 7- Du'Plessis Kirifi, 8- Ardie Savea, 9- Cortez Ratima, 10- Beauden Barrett, 11- Rieko Ioane, 12- Jordie Barrett, 13- Billy Proctor, 14- Sevu Reece, 15- Will Jordan.

Suplentes: 16- Samisoni Taukei'aho, 17- Ollie Norris, 18- Pasilio Tosi, 19- Patrick Tuipulotu, 20- Samipeni Finau, 21- Finlay Christie, 22- Anton Lienert-Brown, 23- Damian McKenzie.

Árbitro: Pierre Brousset (FFR)

Asistente 1: Nic Berry (RA)

Asistente 2: Morné Ferreira (SARU)

TMO: Marius van der Westhuizen (SARU)

FPRO: Damon Murphy (RA)

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba)