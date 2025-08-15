Así está el historial entre Independiente Rivadavia y Boca, con un esperanzador dato para la Lepra

La rivalidad entre ambos se remonta a la época de los viejos Torneos Nacionales, donde la Lepra y el Xeneize se midieron en dos oportunidades con saldo positivo para los mendocinos tras una victoria y una igualdad, con la particularidad de que ambos se jugaron en nuestra provincia. Además, en los tiempos actuales sumaron otro empate y una victoria para Boca.

El Azul alimenta las ilusiones de seguir con una racha positiva en Mendoza, donde nunca cayó ante el Xeneize producto de tres partidos: 1 victoria y 2 igualdades.

En el Nacional de 1968, Independiente y Boca jugaron el 1 de diciembre en el Bautista Gargantini, con el arbitraje de Ducatelli. La visita comenzó mejor el match, y se fue al descanso arriba por la mínima diferencia con el tanto de penal de Rubén "Chapa" Suñé. En el complemento, el Azul alcanzó la igualdad definitiva por la vía aérea, tras el cabezazo de Juan Andrés Pastorini.

Los once de Independiente, dirigido por Pedro Pablo Será, esa tarde fueron: Fillizzola, Yácomo, Acosta, Cortéz, Vergara, Herrera, Gudiño, Buitrago, Pastorini, Lamelza, Fernández (López). Mientras tanto, Boca salió con: Roma, Meléndez, Ovide, Sulé, Rattín, Rogel, Cabrera, Rojas, Novello, González, Pianetti, dirigido por José D'Amico.

En el Nacional de 1973 volvieron a chocar, esta vez el domingo 28 de octubre. Tras un trámite cerrado y que terminó con el arquero local Cabaleiro con puntaje 10 para Los Andes, Independiente se quedó con el triunfo con el solitario gol de cabeza del "Documento" Juan Carlos Ibáñez.

Según las crónicas de la época de Los Andes, que tituló "Sensacional victoria de Independiente con gol de Ibáñez", la Lepra esa jornada vistió con una camiseta roja para no confudirse con la azul y amarilla de su rival de turno.

Los tiempos actuales, favorables a Boca:

Boca Independiente Rivadavia La Lepra visitó La Bombonera, y se midió ante Boca Clarín

Muchos años después, el Azul del Parque y el Xeneize cruzaron nuevamente sus caminos. En 2024 se enfrentaron por primera vez por la Liga Profesional, en el Malvinas Argentinas.

El 10 de agosto de ese año, el reducto provincial desbordó de público en el empate 1 a 1 entre ambos. Iván Villalba abrió la cuenta para el local a los 32' del segundo tiempo, pero en la última de la noche Cristian Medina empató y evitó la caída de Boca.

El último antecedente de esta historia aparece en el 2025, el 11 de febrero. Por el Torneo Apertura, estos elencos jugaron por primera vez en La Bombonera, lugar donde nunca se había dado el duelo. Allí la superioridad fue notoria, y el dueño de casa ganó 2 a 0 con los tantos de Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.