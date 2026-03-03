La hinchada Azul copó el estadio Malvinas Argentinas y armó una fiesta inolvidable en las tribunas

Independiente Rivadavia igualó ante River en una noche vibrante, marcada por el aliento incesante y un estadio colmado de hinchas azules que empujaron al equipo de principio a fin. Mirá la galería de fotos.

Los hinchas de la Lepra coparon el estadio mundialista y armaron una verdadera fiesta.

El estadio Malvinas Argentinas fue escenario de una jornada inolvidable. En un marco imponente, el puntero de la Zona B de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia, igualó frente a River Plate en un duelo que estuvo a la altura de las expectativas y que tuvo todos los condimentos de una gran noche de fútbol.

El conjunto mendocino llegaba con la confianza de su liderazgo y el respaldo de su gente, mientras que el equipo de Núñez arribó a Mendoza golpeado por resultados adversos. Sin embargo, logró plantarse con carácter y se llevó un punto valioso de una cancha siempre exigente.

image Independiente Rivadavia vs River Plate Marcelo Alvarez La hinchada Azul se hizo sentir desde mucho antes del pitazo inicial. Colmó cada rincón del estadio y convirtió el Parque en una verdadera fiesta. El aliento fue incesante y, por momentos, ensombreció a los simpatizantes del Millonario. Como broche de oro, una batería de fuegos artificiales iluminó el cielo mendocino y le dio un marco espectacular a la noche.

image Independiente Rivadavia vs River Plate Marcelo Alvarez El clásico “dale, dale, dale leee, dale leee” retumbó más fuerte que nunca. Más allá del empate ante el conjunto de Núñez, la Lepra dejó una imagen sólida y mantuvo su identidad de equipo protagonista, respaldado por una multitud que no dejó de acompañar ni un solo minuto.

image Independiente Rivadavia vs River Plate Marcelo Alvarez Fue una noche de fútbol intenso, tribunas colmadas y emociones compartidas. Independiente Rivadavia reafirmó su buen momento y River, con oficio, se llevó un empate que puede cotizar alto en el desarrollo del campeonato.