La hinchada Azul copó el estadio Malvinas Argentinas y armó una fiesta inolvidable en las tribunas
Independiente Rivadavia igualó ante River en una noche vibrante, marcada por el aliento incesante y un estadio colmado de hinchas azules que empujaron al equipo de principio a fin. Mirá la galería de fotos.
Los hinchas de la Lepra coparon el estadio mundialista y armaron una verdadera fiesta.
El estadio Malvinas Argentinas fue escenario de una jornada inolvidable. En un marco imponente, el puntero de la Zona B de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia, igualó frente a River Plate en un duelo que estuvo a la altura de las expectativas y que tuvo todos los condimentos de una gran noche de fútbol.
El conjunto mendocino llegaba con la confianza de su liderazgo y el respaldo de su gente, mientras que el equipo de Núñez arribó a Mendoza golpeado por resultados adversos. Sin embargo, logró plantarse con carácter y se llevó un punto valioso de una cancha siempre exigente.
La hinchada Azul se hizo sentir desde mucho antes del pitazo inicial. Colmó cada rincón del estadio y convirtió el Parque en una verdadera fiesta. El aliento fue incesante y, por momentos, ensombreció a los simpatizantes del Millonario. Como broche de oro, una batería de fuegos artificiales iluminó el cielo mendocino y le dio un marco espectacular a la noche.
El clásico “dale, dale, dale leee, dale leee” retumbó más fuerte que nunca. Más allá del empate ante el conjunto de Núñez, la Lepra dejó una imagen sólida y mantuvo su identidad de equipo protagonista, respaldado por una multitud que no dejó de acompañar ni un solo minuto.
Fue una noche de fútbol intenso, tribunas colmadas y emociones compartidas. Independiente Rivadavia reafirmó su buen momento y River, con oficio, se llevó un empate que puede cotizar alto en el desarrollo del campeonato.