2 de marzo de 2026 - 18:57

Vendimia: Las chicas de Impsa fueron las mejores en Hockey Patín

Las damas Violetas dieron cuenta de Kellun de Chile, con goles de Bianca Riveros y Micaela Riveros por dos

Hockey Patín. Las chicas Metaleras son las reinas de la vendimia

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Terminó el tradicional torneo Vendimia de Hockey Patín y Banco Mendoza en caballeros e Impsa en damas seniors se pusieron la corona como monarcas de esta competencia que año tras año organiza el club Andes Talleres y como siempre en esta ocasión fue un éxito rotundo.

En esta entrega conocemos la historia de las chicas del Club Impsa que son las reinas vendimiales del patín vernáculo en la rama femenina.

Las damas primero

Las chicas de camiseta Violeta dieron cuenta, en la gran final Vendimial, de las cabritas de Kellun de Chile por 3 a 1. Los goles mendocinos fueron señalados por Micaela Escudero en dos ocasiones y Bianca Riveros, en una..

El entrenador de Impsa es Gustavo Giunta que contó a este medio: "Para esta temporada queremos superar todo lo que hicimos el año pasado. El objetivo es apuntar a todos los torneos que tengamos tantos en el ámbito local, liga y campeonato argentino. Deseamos, ser competitivos en todo lo que intervengamos. Tenemos la baja de Viviana Díaz por temas laborales no podrá estar. Y para las altas tenemos muchas chicas en el semillero para seguir subiéndolas a la primera y es por eso que tenemos dos primeras para darle rodaje y en el momento que sea conveniente y estén a un nivel importante sumarlas al equipo sobre todo en las competencias nacionales".

Una de las referentes de nuestro hockey mendocino y del quinteto de Impsa es Yanina Defeliche, que contó algo de lo que fue esta edición del torneo Vendimia para sus compañeras y ella. "Ganamos porque hicimos una buena pretemporada, que la iniciamos muy temprano. Este torneo era nuestra puesta apunto y si bien, en la fase clasificatoria, perdimos ante un equipo de Chile, pudimos llegar a la final y ganar. El grupo sigue igual que el año pasado y eso es muy importante. Las metas es llegar lo más alto que se pueda en todo lo que disputemos"

Sobre el futuro de las Metaleras Defeliche puntualizó: "El fin de semana que viene empieza la primera parte de la temporada con el Apertura, en abril iniciamos la Liga, donde queremos estar en la final y todo esto sirve para prepararnos de la mejor manera para el Argentino de clubes, que viene en la segunda mitad de esta temporada. Estamos con muchas ganas e ilusiones de mejorar todo lo hecho el 2025 y seguir compitiendo al más alto nivel"

El equipo campeón de Impsa damas

Paula Zeballos

Selena Devita

Sofia Orofino

Yanina Defeliche

Yamila Nahin

Micaela Escudero

Agustina Diaz

Julieta Guardia

Bianca Riveros

Agustina Brouyot

Florencia Rioja

DT Gustavo Giunta

PF Pablo Montenegro

