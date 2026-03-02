Rodrigo Castillo, a punto de ser traspasado al fútbol carioca

El delantero de Lanús, Rodrigo Castillo, está muy cerca de transformarse en nuevo jugador del club de fútbol: Fluminense de Brasil, que abonará 10 millones de dólares por la totalidad de la ficha.

El equipo de fútbol de Rio de Janeiro aceleró en las últimas horas por el atacante de Venado Tuerto, que marcó dos goles en la final de la Recopa Sudamericana hace algunos días ante el clásico rival del Fluminense, Flamengo.

Con el cierre del mercado de pases el martes en Brasil y el vencimiento del plazo para inscribir jugadores en el sistema FIFA, Fluminense y Lanús negocian a contrarreloj para cerrar la operación en 10 millones de dólares por la totalidad de la ficha de Castillo.

El delantero oriundo del municipio santafesino de Venado Tuerto llegó a Lanús en julio del año pasado proveniente de Gimnasia La Plata por 1,8 millones de dólares a pagar en 9 cuotas.

Desde su debut con el ´Granate´ ante Deportivo Riestra el 14 de julio, disputó 33 partidos y marcó 14 goles. Además, conquistó la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en noviembre y la Recopa Sudamericana el pasado jueves ante Flamengo.

Este domingo en el empate ante Defensa y Justicia, Castillo fue al banco de suplentes e ingresó a los 25 minutos del segundo tiempo en lugar de Walter Bou. En este Torneo Apertura, el delantero estuvo presente en los partidos que disputó el ´Granate´ y marcó un solo gol, en el debut ante San Lorenzo.

En caso de concretarse la transferencia al fútbol de Brasil, el club del sur del Gran Buenos Aires tendrá tiempo hasta el 10 de marzo para incorporar un reemplazante.