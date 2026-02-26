Fútbol: Kudelka vuelve a Newell's y debuta en el clásico en medio de la crisis

En medio de un escenario deportivo adverso y con fuertes cuestionamientos puertas adentro, Newell’s Old Boys oficializó este miércoles el regreso de Frank Darío Kudelka como entrenador principal. El técnico cordobés iniciará hoy su segundo ciclo en el club y tendrá un estreno de alto voltaje: el clásico rosarino del domingo frente a Rosari o Central .

La salida de la dupla conformada por Sergio Gómez y Favio Orsi, sumada al breve interinato de Lucas Bernardi, con derrota ante Estudiantes de La Plata, precipitó una decisión que la dirigencia consideró urgente. Con contrato hasta diciembre de 2026, Kudelka asume con la misión inmediata de revertir un presente que mantiene al equipo en el fondo de la tabla y comprometido en la lucha por la permanencia.

El arranque de temporada expone la dimensión de la crisis con, cinco caídas y dos empates en siete presentaciones, sin triunfos hasta el momento. El panorama se agrava al observar la tabla anual y la de promedios, donde el conjunto rojinegro necesita sumar con urgencia para evitar complicaciones mayores a fin de año.

El desafío no podría ser más exigente. Enfrente estará un Central en alza, que llega tras victorias consecutivas ante Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, y que cuenta en su plantel con el campeón del mundo Ángel Di María. Además, el Canalla arrastra una racha de cinco clásicos consecutivos sin derrotas, un antecedente que agrega presión al debut del nuevo cuerpo técnico.

En cuanto a la estructura de trabajo, Kudelka estará acompañado por Federico Hernández y Tomás González como ayudantes de campo; Mariano Lisanti en la preparación física; Leonardo Cortizo a cargo de los arqueros y Luciano De Lucca en el análisis de video. El entrenador viene de dirigir a Huracán, donde alcanzó la final del Torneo Apertura 2025 y quedó cerca de la clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

Los números recientes de Newell’s reflejan el momento crítico: apenas dos victorias en los últimos 20 partidos oficiales. A esto se suman inconvenientes físicos que condicionan el armado del equipo para el domingo. Gabriel Arias terminó con molestias en el tobillo, David Sotelo presenta una lesión muscular y Matías Cóccaro trabaja para recuperarse de una dolencia en el sóleo. De confirmarse la baja del arquero titular, Williams Barlasina sería el encargado de custodiar el arco.

El entrenador y su segundo ciclo

Kudelka ya tuvo un paso por el club entre 2019 y 2021, período en el que dirigió 41 encuentros con una efectividad cercana al 47%. En ese ciclo disputó un clásico, que finalizó 1-1 en el Gigante de Arroyito.

Mientras tanto, la dirigencia se mueve en el mercado. Está al caer la incorporación de Martín Ortega, lateral derecho que quedó libre de Tigre, ante la inminente salida del colombiano Jherson Mosquera. Con el libro de pases abierto hasta el 10 de marzo, no se descarta que pueda sumarse otro refuerzo para reforzar un plantel que necesita respuestas inmediatas dentro y fuera de la cancha.