Tenis: Francisco Cerúndolo arrasó en Santiago y avanzó a cuartos del Chile Open

El argentino mostró su poderío tras superar al danés Elmer Moller por 6-2 y 6-2, consolidándose como uno de los principales candidatos al título.

El argentino superó con autoridad a Elmer Moller y aseguró su lugar en los ocho mejores del torneo.

Francisco Cerúndolo regresó al circuito ATP tras su retiro por lesión en Río de Janeiro y lo hizo de manera contundente. Desde el primer punto, el tenista argentino impuso su potencia desde el fondo de la cancha y quebró temprano, dejando en claro su intención de dominar el encuentro.

Primer set: control total Con un tenis agresivo y puntos rápidos, Cerúndolo logró un doble quiebre que lo colocó 4-1 arriba. La precisión de sus golpes y la solidez de su servicio le permitieron cerrar el primer set 6-2, marcando autoridad sobre un rival que nunca pudo encontrar respuestas.

¡DEBUT CON VICTORIA!



Francisco Cerúndolo derrotó a Elmer Moller por 6-2 y 6-2, y avanzó a cuartos de final en el ATP 250 de Santiago.pic.twitter.com/GwJfWIq54W — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) February 26, 2026 Segundo set: manteniendo la ventaja El danés Moller no pudo reaccionar ante la intensidad de Cerúndolo. Con dos quiebres consecutivos que lo pusieron 5-1, el argentino manejó los tiempos y selló el partido con tranquilidad, repitiendo el marcador del primer parcial: 6-2.