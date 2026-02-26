Tenis: Francisco Cerúndolo arrasó en Santiago y avanzó a cuartos del Chile Open

Francisco Cerúndolo regresó al circuito ATP tras su retiro por lesión en Río de Janeiro y lo hizo de manera contundente. Desde el primer punto, el tenista argentino impuso su potencia desde el fondo de la cancha y quebró temprano, dejando en claro su intención de dominar el encuentro.
Primer set: control total
Con un tenis agresivo y puntos rápidos, Cerúndolo logró un doble quiebre que lo colocó 4-1 arriba. La precisión de sus golpes y la solidez de su servicio le permitieron cerrar el primer set 6-2, marcando autoridad sobre un rival que nunca pudo encontrar respuestas.
Segundo set: manteniendo la ventaja
El danés Moller no pudo reaccionar ante la intensidad de Cerúndolo. Con dos quiebres consecutivos que lo pusieron 5-1, el argentino manejó los tiempos y selló el partido con tranquilidad, repitiendo el marcador del primer parcial: 6-2.
Próximo desafío
Con este triunfo, Cerúndolo se asegura un lugar entre los ocho mejores del Chile Open 2026 y ahora enfrentará al estadounidense Emilio Nava, buscando mantenerse firme en su camino hacia su quinto título profesional.