26 de febrero de 2026 - 19:31

Independiente Rivadavia sigue siendo puntero pese al empate en Avellaneda

En un partido que fue para cualquiera, Independiente Rivadavia empató 1 a 1 con Racing los goles fueron de Matías Fernández y Tomás Conechny.

Racing e Independiente Rivadavia igualaron en el Cilindro.

Racing e Independiente Rivadavia igualaron en el Cilindro.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En un partido que estaba servido para que Independiente Rivadavia se afianzara aún más en la cima, Tomás Conechny le arruinó la fiesta a la Lepra y festejó con Racing. El conjunto de Alfredo Berti estuvo dos tercios del partido con superioridad numérica y no pudo aumentar la ventaja.

Leé además

Cinzia Francischiello y Dylan Gissi.

Su hermano jugó en Independiente Rivadavia, recibió incentivos en el ascenso y su novia entró a Gran Hermano

Por Francisco Moreno
Independiente Rivadavia - River Plate

Salieron a la venta las entradas neutrales para Independiente Rivadavia vs River Plate

Por Redacción Deportes

Ahora la Lepra mendocina cuenta con 16 puntos en 7 partidos y sigue siendo el puntero de la Zona B. Los mendocinos tienen únicamente una derrota y están siendo la revelación del campeonato. No cabe duda de que será otro gran año para los del Parque, que además disputarán la Libertadores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2027124146027516307&partner=&hide_thread=false

El gol tempranero de Independiente Rivadavia

Luego de un rápido contraataque posterior a un tiro de esquina, la pelota le cayó a Sebastián Villa, que hizo un cambio de frente efectivo para que luego le llegara en ataque a Matías Fernández, que parecía que le quedaba atrás y recalcó una jugada anterior, pero esta vez diferente, ya que terminó en gol.

Al final del primer tiempo, Independiente se acercó bastante, pero no podía finalizar las jugadas. Además, cabe mencionar que se fue expulsado Miljevic y la Lepra nunca pudo concretar más que esta jugada, algo que le pasó factura al final del partido, ya que no pudo mantener esta ventaja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2027134477206471115&partner=&hide_thread=false

Un ex Godoy Cruz se interpuso en el camino a la Cima

Sobre los últimos 15 minutos, Racing se despertó, algo que parecía impensado debido a la superioridad de jugadores en cancha. El centro partió desde la derecha de Bolcato, con una rosca de otro planeta gracias al pie de Gabriel Rojas y, en un salto demasiado alto, Tomás Conechny conectó de cabeza y marcó el 1 a 1.

La gente de Racing quedó eufórica gritando el gol y después tuvo la chance de darlo vuelta, pero Darío Herrera marcó el final del partido. Minutos antes del cierre, Marcos Di Cesare le pegó desde cuarenta metros y se estampó en el travesaño, además de que Bolcato contuvo un remate de Gabriel Rojas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2027140809707950361&partner=&hide_thread=false

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Discutió con Quinteros y fue borrado de los convocados.

Tensión en Independiente: discutió con Quinteros y fue borrado para el partido de hoy en Mendoza

Por Redacción Deportes
Independiente Rivadavia - Independiente Avellaneda, por la Liga Profesional

Triunfazo y punta para Independiente Rivadavia, que superó a Independiente de Avellaneda

Por Redacción Deportes
Independiente Rivadavia - Independiente Avellaneda, por la Liga Profesional

Las mejores fotos de la apasionante victoria de Independiente Rivadavia

Por Redacción Deportes
Independiente Rivadavia juega el sábado por la Liga Profesional

La Liga Profesional ajusta el calendario para ubicar los partidos suspendidos este jueves

Por Redacción Deportes