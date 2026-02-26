Independiente Rivadavia sigue siendo puntero pese al empate en Avellaneda

En un partido que fue para cualquiera, Independiente Rivadavia empató 1 a 1 con Racing los goles fueron de Matías Fernández y Tomás Conechny.

En un partido que estaba servido para que Independiente Rivadavia se afianzara aún más en la cima, Tomás Conechny le arruinó la fiesta a la Lepra y festejó con Racing. El conjunto de Alfredo Berti estuvo dos tercios del partido con superioridad numérica y no pudo aumentar la ventaja.

Ahora la Lepra mendocina cuenta con 16 puntos en 7 partidos y sigue siendo el puntero de la Zona B. Los mendocinos tienen únicamente una derrota y están siendo la revelación del campeonato. No cabe duda de que será otro gran año para los del Parque, que además disputarán la Libertadores.

EXPULSADO MATKO MILJEVIC EN RACING, Y SE VA LLORANDO AL VESTUARIO.pic.twitter.com/KZbDZBnY7B — Sudanalytics (@sudanalytics_) February 26, 2026 El gol tempranero de Independiente Rivadavia Luego de un rápido contraataque posterior a un tiro de esquina, la pelota le cayó a Sebastián Villa, que hizo un cambio de frente efectivo para que luego le llegara en ataque a Matías Fernández, que parecía que le quedaba atrás y recalcó una jugada anterior, pero esta vez diferente, ya que terminó en gol.

Al final del primer tiempo, Independiente se acercó bastante, pero no podía finalizar las jugadas. Además, cabe mencionar que se fue expulsado Miljevic y la Lepra nunca pudo concretar más que esta jugada, algo que le pasó factura al final del partido, ya que no pudo mantener esta ventaja.

GRAN CONTRAATAQUE DE IND. RIVADAVIA Y LE GANA 1-0 A RACING EN AVELLANEDA.pic.twitter.com/rQppHJnKlR — Sudanalytics (@sudanalytics_) February 26, 2026 Un ex Godoy Cruz se interpuso en el camino a la Cima Sobre los últimos 15 minutos, Racing se despertó, algo que parecía impensado debido a la superioridad de jugadores en cancha. El centro partió desde la derecha de Bolcato, con una rosca de otro planeta gracias al pie de Gabriel Rojas y, en un salto demasiado alto, Tomás Conechny conectó de cabeza y marcó el 1 a 1.