Independiente Rivadavia sigue siendo puntero pese al empate en Avellaneda

En un partido que estaba servido para que Independiente Rivadavia se afianzara aún más en la cima, Tomás Conechny le arruinó la fiesta a la Lepra y festejó con Racing. El conjunto de Alfredo Berti estuvo dos tercios del partido con superioridad numérica y no pudo aumentar la ventaja.
Ahora la Lepra mendocina cuenta con 16 puntos en 7 partidos y sigue siendo el puntero de la Zona B. Los mendocinos tienen únicamente una derrota y están siendo la revelación del campeonato. No cabe duda de que será otro gran año para los del Parque, que además disputarán la Libertadores.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2027124146027516307&partner=&hide_thread=false
El gol tempranero de Independiente Rivadavia
Luego de un rápido contraataque posterior a un tiro de esquina, la pelota le cayó a Sebastián Villa, que hizo un cambio de frente efectivo para que luego le llegara en ataque a Matías Fernández, que parecía que le quedaba atrás y recalcó una jugada anterior, pero esta vez diferente, ya que terminó en gol.
Al final del primer tiempo, Independiente se acercó bastante, pero no podía finalizar las jugadas. Además, cabe mencionar que se fue expulsado Miljevic y la Lepra nunca pudo concretar más que esta jugada, algo que le pasó factura al final del partido, ya que no pudo mantener esta ventaja.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2027134477206471115&partner=&hide_thread=false
Un ex Godoy Cruz se interpuso en el camino a la Cima
Sobre los últimos 15 minutos, Racing se despertó, algo que parecía impensado debido a la superioridad de jugadores en cancha. El centro partió desde la derecha de Bolcato, con una rosca de otro planeta gracias al pie de Gabriel Rojas y, en un salto demasiado alto, Tomás Conechny conectó de cabeza y marcó el 1 a 1.
La gente de Racing quedó eufórica gritando el gol y después tuvo la chance de darlo vuelta, pero Darío Herrera marcó el final del partido. Minutos antes del cierre, Marcos Di Cesare le pegó desde cuarenta metros y se estampó en el travesaño, además de que Bolcato contuvo un remate de Gabriel Rojas.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2027140809707950361&partner=&hide_thread=false
Minuto a minuto y estadísticas: