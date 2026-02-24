Salieron a la venta las entradas neutrales para Independiente Rivadavia vs River Plate

Ya están disponibles los tickets para ver al Azul y al Millonario en el Malvinas Argentinas, por la fecha 8 de la Liga Profesional.

Se viene un partidazo en los próximos días, entre el puntero Independiente Rivadavia y el necesitado River Plate. El Estadio Malvinas Argentinas será sede de un choque más que especial para los Millonarios, que podrán contar con el apoyo del público.

Este lunes 2 de marzo, el elenco de Núñez visitará la provincia de Mendoza para enfrentarse con el Azul del Parque, en un duelo que genera expectativa por el dispar momento de uno y otro. Teniendo en cuenta lo que significará el partido, la directiva Azul eligió mudar la localía para que pueda ir más gente a la cancha.

Así será la disposición de tribunas e ingresos para Independiente Rivadavia - River Plate: image En ese contexto, este martes salieron a la venta las entradas para ambos sectores. Respecto a los valores para los tickets del lado Leproso, que será la Popular Sur, los mismos van desde los $40.000 hasta los $80.000. Mientras tanto, los neutrales se ubicarán en la Popular Norte y la Platea Cubierta, con montos que oscilan entre los $60.000 y $100.000.

Cabe destacar que será el primer encuentro de River Plate sin la presencia de Marcelo Gallardo en el banco de los suplentes, por lo que será más que especial para los simpatizantes del cuadro de Núñez. Mientras tanto, el pueblo Azul sueña con dar otro golpazo en condición de local y afianzarse en la cima de la Zona B. Será un partidazo.

Todos los detalles de las entradas para Independiente Rivadavia vs River Plate: image Valores NO SOCIOS: Popular Sur CSIR: $40.000