24 de febrero de 2026 - 20:26

Salieron a la venta las entradas neutrales para Independiente Rivadavia vs River Plate

Ya están disponibles los tickets para ver al Azul y al Millonario en el Malvinas Argentinas, por la fecha 8 de la Liga Profesional.

Independiente Rivadavia - River Plate

Independiente Rivadavia - River Plate

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Discutió con Quinteros y fue borrado de los convocados.

Tensión en Independiente: discutió con Quinteros y fue borrado para el partido de hoy en Mendoza

Independiente Rivadavia - Independiente Avellaneda, por la Liga Profesional

Triunfazo y punta para Independiente Rivadavia, que superó a Independiente de Avellaneda

Así será la disposición de tribunas e ingresos para Independiente Rivadavia - River Plate:

En ese contexto, este martes salieron a la venta las entradas para ambos sectores. Respecto a los valores para los tickets del lado Leproso, que será la Popular Sur, los mismos van desde los $40.000 hasta los $80.000. Mientras tanto, los neutrales se ubicarán en la Popular Norte y la Platea Cubierta, con montos que oscilan entre los $60.000 y $100.000.

Todos los detalles de las entradas para Independiente Rivadavia vs River Plate:

Valores NO SOCIOS:

Popular Sur CSIR: $40.000

Descubierta CSIR: $60.000

Cubierta CSIR: $80.000

Playa Oficial CSIR: $50.000

Valores NEUTRALES:

Popular Norte Neutral: $60.000

Cubierta Norte Neutral: $100.000

Menores de 12 años: 50% de descuento

Donde comprar las entradas para Independiente Rivadavia vs River Plate:

Los tickets ya se encuentran disponibles a través de la plataforma GlobalFan https://csir.accessfan.ar/eventos/csir-vs-river-02-mar-2026

