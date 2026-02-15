Independiente Rivadavia cayó 1 a 0 en Mendoza y así se terminó el invicto del conjunto mendocino

Final del partido en Mendoza
Independiente Rivadavia 0 - Belgrano de Córdoba 1 (Franco Vázquez)
Por la quinta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional, la Lepra no pudo ante Belgrano y perdió la seguidilla de partidos sin derrotas. El Mudo Vázquez fue el autor del único gol del enuentro.
Independiente Rivadavia 0 - Belgrano de Córdoba 1 (Franco Vázquez)
Con un cabezaso de Sartori que explotó en el travesaño, la Lepra tuvo la chance más clara del partido y no pudo empatarlo en el final del encuentro.
Entra Dadín y sale Elordi de la cancha. Hasta ahora un Independiente irreconocible de local.
Entra Longo y el Mudo Vázquez deja el campo de juego. Belgrano aguanta firme en la defensa pese a los errores no forzados de su arquero que casi le concede el empate a la Lepra.
El colombiano eludió bien al arquero pero se quedó sin ángulo para definir y la pelota pegó en el costado de la red.
Entraron en la Lepra Atencio por Bottari y Sequeira por Fernández. El conjunto mendocino busca empatar el encuentro desde el banco.
En el conjunto cordobés no quieren dejar de atacar, por eso entra Passerini y sale Fernández.
Matías Fernández remató al primer palo pero Cardozo achicó bien y le sacó el gol.
Luciano Gómez y Gonzalo Ríos reemplazan a Alejo Osela e Iván Villalba en el azul del parque.
La Lepra sigue abajo en el marcador y Berti ya piensa en los cambios para revertir la situación.
En el pirata cordobés entro Camilo Hernandes y salió Alcides Benítez. Los mismo once en Independiente Rivadavia.
Después de un tiro de esquina de Rigoni, apareció Franco "Mudo" Vázquez de zurda para clavarla arriba, nada que hacer para Bolcato.
El colombiano furioso por una falta que no fue, pateó la pelota lejos y el árbitro le mostró la amarilla.
Adrián Sporle le fue con agresividad al jugador leproso y recibió la tarjeta amarilla. Sporle se suma a Benítez también con amarilla.
Matías Fernández llegó tarde y golpeó al jugador de Belgrano y Nazareno Arasa lo amonestó.
Tanto la Lepra como el Pirata no pueden mostrar su juego característico.
Arrancó el partido, ya mueve del medio Independiente Rivadavia que quiere mantener su racha de victorias en este Torneo Apertura.
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Sheyko Studer, Leonard Costa, Ivan Villalba; Tomás Bottari, Juan Manuel Elordi, Alejo Osella, Jose Florentín, Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Luis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Franco Vázquez; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
Estadio: Juan Bautista Gargantini
Hora: 22
TV: TNT Sports
Árbitro: Nazareno Arasa
VAR: Adrián Franklin