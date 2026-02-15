Independiente Rivadavia cayó 1 a 0 en Mendoza y así se terminó el invicto del conjunto mendocino

Gimnasia y Esgrima perdió frente a Talleres en el Mario Alberto Kempes

Con un cabezaso de Sartori que explotó en el travesaño, la Lepra tuvo la chance más clara del partido y no pudo empatarlo en el final del encuentro.

Entra Dadín y sale Elordi de la cancha. Hasta ahora un Independiente irreconocible de local.

Entra Longo y el Mudo Vázquez deja el campo de juego. Belgrano aguanta firme en la defensa pese a los errores no forzados de su arquero que casi le concede el empate a la Lepra.

El colombiano eludió bien al arquero pero se quedó sin ángulo para definir y la pelota pegó en el costado de la red.

image

ST: 26' Doble cambio en Independiente Rivadavia

Entraron en la Lepra Atencio por Bottari y Sequeira por Fernández. El conjunto mendocino busca empatar el encuentro desde el banco.

ST: 24' Independiente sigue intentando pero no encuentra situaciones. Belgrano mete cambio

En el conjunto cordobés no quieren dejar de atacar, por eso entra Passerini y sale Fernández.

ST: 16' Avisó Independiente Rivadavia

Matías Fernández remató al primer palo pero Cardozo achicó bien y le sacó el gol.

image

ST: 14' Primeros dos cambios en Independiente Rivadavia

Luciano Gómez y Gonzalo Ríos reemplazan a Alejo Osela e Iván Villalba en el azul del parque.

image

ST: 12' Independiente no parece amigarse con la pelota

La Lepra sigue abajo en el marcador y Berti ya piensa en los cambios para revertir la situación.

ST: 1' Sin cambios en la Lepra y un cambio en Belgrano

En el pirata cordobés entro Camilo Hernandes y salió Alcides Benítez. Los mismo once en Independiente Rivadavia.

PT: 45' Final del primer tiempo en Mendoza

PT: 37' Gol de Belgrano de Córdoba que abre el marcador en Mendoza

Después de un tiro de esquina de Rigoni, apareció Franco "Mudo" Vázquez de zurda para clavarla arriba, nada que hacer para Bolcato.

PT: 32' Amonestado Villa en Independiente

El colombiano furioso por una falta que no fue, pateó la pelota lejos y el árbitro le mostró la amarilla.

PT: 27' Segundo amonestado en Belgrano

Adrián Sporle le fue con agresividad al jugador leproso y recibió la tarjeta amarilla. Sporle se suma a Benítez también con amarilla.

PT: 24': Primer amonestado en Independiente Rivadavia

Matías Fernández llegó tarde y golpeó al jugador de Belgrano y Nazareno Arasa lo amonestó.

PT: 16' Partido sin ritmo por parte de los equipos

Tanto la Lepra como el Pirata no pueden mostrar su juego característico.

image

Arrancó el partido, ya mueve del medio Independiente Rivadavia que quiere mantener su racha de victorias en este Torneo Apertura.

Los once titulares de Independiente Rivadavia vs Belgrano de Córdoba:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Sheyko Studer, Leonard Costa, Ivan Villalba; Tomás Bottari, Juan Manuel Elordi, Alejo Osella, Jose Florentín, Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Los once titulares de Belgrano de Córdoba vs Independiente Rivadavia:

Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Luis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Franco Vázquez; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Datos de Independiente Rivadavia vs Belgrano de Córdoba

Estadio: Juan Bautista Gargantini

Hora: 22

TV: TNT Sports

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Adrián Franklin

Independiente Rivadavia vs Belgrano de Córdoba

Minuto a Minuto de Independiente Rivadavia vs Belgrano de Córdoba