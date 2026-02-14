Gimnasia y Esgrima perdió frente a Talleres en el Mario Alberto Kempes

Gimnasia y Esgrima perdió frente a Talleres de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes, en uno de los encuentros correspondientes a la quinta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional. Para el Matador anotó Valentín Dávila en dos ocasiones, mientras que Agustín Módica había igualado momentáneamente para el Lobo.

El partido estuvo marcado por la aparición decisiva de Dávila, quien ingresó a los 16 minutos del primer tiempo en reemplazo de Barticciotto y anotó en los momentos claves para darle la victoria a Talleres, consolidando la efectividad del equipo dirigido por Carlos Tévez .

Desde el inicio, el partido se mostró parejo y dinámico, aunque con varias imprecisiones en los últimos metros. Talleres tuvo el control de la pelota en los primeros minutos , con Baroni, Martínez y Cáceres activos, pero sin generar profundidad en su juego.

C on la recuperación de Ezequiel Muñoz, Ulises Sánchez y Módica, y los desbordes de Luciano Paredes por la banda derecha, Gimnasia comenzó a inquietar al equipo dirigido por Carlos Tévez. Se dieron algunas llegadas aisladas, aunque sin demasiado peligro. El Lobo se mostró sólido en defensa, anticipando y cerrando las subidas de Talleres por los laterales con Martínez.

¡¡EL PIBE DE LAS INFERIORES CUMPLIENDO SU SUEÑO EN EL KEMPES!! ¡¡VALENTÍN DÁVILA ENGANCHÓ UNA IMPRESIONANTE VÓLEA PARA EL 1-0 DE TALLERES ANTE GIMNASIA DE MENDOZA!!

La primera ocasión clara llegó a los 23 minutos. Módica habilitó a Paredes , quien desbordó por la derecha y envió un centro pasado que terminó en Facundo Lencioni, cuyo cabezazo débil fue bloqueado por un defensor. Gimnasia era el equipo que proponía, aunque con algunas imprecisiones.

Talleres volvió a controlar el juego y, en un mano a mano de Martínez, Rigamonti mantuvo el arco en cero. Un minuto después, un centro perfecto de Catalán encontró a Fernández, que ensayó una media chilena y desvió a la defensa mendocina. El balón le quedó al juvenil Valentín Dávila, quien definió con derecha y sorprendió al arquero para poner a Talleres en ventaja.

¡¡GOLAZO DEL LOBO!! ¡¡GRAN JUGADA DE ULISES SÁNCHEZ, CENTRO DE LENCIONI Y REMATE DE PRIMERA DE MÓDICA PARA EL 1-1 DE GIMNASIA DE MENDOZA ANTE TALLERES!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 14, 2026

image Ulises Sánchez volvió a marcar el ritmo en el Lobo y puso un pase perfecto en el gol. PrensaGyE

Gimnasia con determinación

El Matador comenzó a generar más situaciones y el Lobo perdió el control del juego por momentos. Sin embargo, Gimnasia encontró el empate gracias a una salida rápida y un pase largo de Ulises Sánchez. Facundo Lencioni realizó una espectacular corrida y habilitó a Módica, que ingresó solo por el medio del área y convirtió el 1 a 1, desatando la locura en el banco mendocino.

Casi sobre el final del primer tiempo, Talleres tuvo otra chance clara: un centro de Recalde encontró a Simoni, quien bajó el balón y remató incómodo, pero Guido Herrera evitó la caída. El rebote le quedó a Paredes, que probó de nuevo, pero el arquero volvió a responder y salvó al Lobo. Los jugadores de Talleres se retiraron al descanso entre abucheos de su público.

Talleres de Córdoba vs Gimnasia y Esgrima Tres toques y adentro!. Una salida rápida de Sánchez terminó en un golazo de Agustín Módica, quien sumó su primer gol para el Lobo. PrensaGyE

¡¡SAN VALENTÍN!! ¡¡LUEGO DE SU DEBUT GOLEADOR CON LA CAMISETA DE TALLERES, DÁVILA METIÓ UN GOLAZO DESDE AFUERA DEL ÁREA, SELLÓ SU DOBLETE Y EL 2-1 ANTE GIMNASIA DE MENDOZA!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 15, 2026

Valentín Dávila con dos goles históricos

En el complemento, el partido se volvió de ida y vuelta, aunque el equipo de Tévez generó las situaciones más claras. Gimnasia perdió el control del juego y se vio obligado a defender muy cerca de su arco. Cáceres, Catalán y Baroni dominaron el mediocampo y limitaron las llegadas mendocinas.

Sin embargo, a los 21 minutos, Valentín Dávila volvió a aparecer y sacó un derechazo rasante que sorprendió a un Rigamonti mal ubicado, colocando nuevamente en ventaja a Talleres.

Gimnasia intentó reaccionar y Broggi realizó cambios ofensivos en busca del empate, pero no logró revertir el marcador. El Lobo sumó esfuerzo y actitud, pero no pudo evitar la caída en Córdoba.

Las probables formaciones: Talleres vs Gimnasia y Esgrima

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Gabriel Báez;Juan Sforza, Matías Galarza, Mateo Cáceres, Giovanni Baroni; Ronaldo Martínez, Bruno Barticciotto. DT: Carlos Tévez.

Las probables formaciones: Gimnasia y Esgrima vs Talleres

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Juan José Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Luciano Paredes, Nahuel Barboza, Ulises Sánchez, Facundo Lencioni; Valentino Simoni, Agustín Módica. DT: Ariel Broggi.

Datos del Partido

Hora: 19.45

TV: ESPN Premium

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Sebastián Bresba

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).

Talleres de Córdoba vs Gimnasia y Esgrima

