Del golpe a la reacción: Gimnasia y Esgrima se hizo fuerte en casa

El interrogante estaba planteado y no era menor: cómo iba a responder Gimnasia y Esgrima de Mendoza después de la dura goleada sufrida ante Unión de Santa Fe , en un arranque de torneo que hasta allí había sido prometedor. La respuesta llegó en el lugar donde realmente importaba: el campo de juego. Allí, el equipo de Ariel Broggi mostró carácter, orden y coraje para dejar atrás las dudas y conseguir un triunfazo frente a Instituto de Córdoba.

El Lobo entendió el contexto, asumió el golpe previo y expuso una versión competitiva, propia de un equipo que recién regresa a la Primera División pero que no está dispuesto a regalar nada. Fue un triunfo grande, de esos que valen más que tres puntos, porque consolidan confianza y reafirman convicciones en un proceso que recién comienza.

Gimnasia fue contundente cuando tuvo que serlo y supo sobreponerse a los momentos de incertidumbr e que se habían instalado tras la caída ante el Tatengue. En ese camino, la figura de César Rigamonti re sultó determinante. El arquero volvió a demostrar que su rendimiento no es cuestión de fortuna, sino de jerarquía y trabajo . A los 9 minutos, en el mejor momento de Gimnasia , contuvo un penal que pudo haber cambiado el desarrollo del partido y se erigió como sostén del equipo en los momentos críticos. Apareció cuando más se lo necesitó y sostuvo al Lobo cuando Instituto insinuó una reacción.

El gol de Lencioni, que se reencontró con su mejor versión , terminó de redondear una noche que el pueblo mensana celebró como fundamental. No solo por el resultado, sino por las formas.

Tras el encuentro, Ariel Broggi volvió a poner el acento en la construcción y en la importancia de saber atravesar los momentos complejos. “Hay refuerzos que han llegado a último momento y el equipo sigue en formación. Estamos armándolo y los resultados son satisfactorios dentro de todo” , explicó el entrenador, sin perder de vista el objetivo principal.

El apoyo de los hinchas del Lobo, que volvieron a colmar el estadio Víctor Legrotaglie, fue valioso a la hora del triunfo.

El DT fue claro al remarcar que el gran desafío es sostener una identidad: “Más allá de este gran triunfo, lo que buscamos es empezar a comulgar ese fútbol que logramos en el campeonato anterior y que tantos frutos nos dio. Hoy somos un equipo recién a pensar, y la disputa nuestra es mantener la categoría”.

En ese sentido, Broggi destacó la posición actual del equipo: “Estamos arriba de todos los equipos que están en esa disputa, no solo de los que pelearon por no descender el año pasado sino también de los que hemos ascendido. Cuando viene una nube negra, intentamos salir rápido y sacar conclusiones buenas. Hoy Gimnasia está octavo y hemos ganado nuestro primer partido de local junto a nuestra gente, y eso es muy bueno. La verdad, estoy muy contento", dijo el DT.

“Somos Gimnasia y vamos a sufrir”

El entrenador también se refirió al proceso interno del plantel, marcado por la llegada de numerosos refuerzos: “Desde que llegué a Gimnasia me dijeron que lo primero que tenía que aprender era a sufrir. Tenemos 17 refuerzos que aún no empiezan a comulgar, como digo yo tenemos uno de cada pueblo. Tenemos que empezar a convivir, a conocernos, y mientras tanto estamos compitiendo”.

Broggi valoró especialmente la respuesta del grupo tras el golpe sufrido en la fecha anterior: “Este fue un triunfo de grupo. Supimos reponernos a la goleada del partido en Santa Fe. Jugaron chicos que no venían teniendo posibilidades y para mí todos son importantes. Estoy convencido de que le vamos a dar muchas alegrías a nuestra gente”.

Consultado sobre el aspecto defensivo, el DT fue contundente: “Tenemos que trabajar todo, no solo en defensa. El rival juega y planteó una salida rápida para sorprender. Nosotros en los primeros 15 minutos rematamos ocho veces al arco; si abríamos el partido ahí, todo se acomodaba de otra manera. Pero somos Gimnasia y vamos a sufrir”.

image Gimnasia y Esgrima vs Instituto de Córdoba. La falta a Agustín Módica en el área durante el primer tiempo, que reclamó todo Gimnasia. Walter Caballero

Rigamonti, liderazgo dentro y fuera de la cancha

Finalmente, Broggi destacó el rol de Rigamonti, una de las grandes figuras de la noche: “César es importante no solo en lo deportivo. Dentro del grupo es una persona muy escuchada y valorada. El año pasado nos dio una alegría muy grande y sigue con un gran nivel. Hizo una pretemporada excelente y hoy eso da sus frutos”.

Con los pies sobre la tierra, el entrenador cerró con una reflexión que sintetiza el momento del Lobo: “Entiendo que el hincha quiere ganar, yo también. No es conformidad. Pero hoy estamos octavos, hemos ganado el 50% de los puntos y estamos bien parados en el primer objetivo, que es mantener la categoría. Salir rápido de la nube negra es ganar hoy y saber dónde estamos parados en esta pelea tan difícil”.