Hockey Patín: Esteban Ábalos continua al mando de la juvenil de Argentina

Hockey Patín . Esteban Ábalos fue confirmado como DT principal de la selección argentina sub 19, recordemos que el conocido Tuco fue el orientador técnico en el ultimo Panamericano, donde el equipo nacional fue campeón tras vencer a Chile. Este medio tuvo un pequeño, pero fructífero mano a mano con el ex hockista de La Lepra y Benfica de Portugal.

Seguramente, porque aún no está claro, para la dirigencia del palo, bocha y patín, el equipo albiceleste estará compitiendo en la próxima edición del torneo Vendimia, que año tras año organiza el club Andes Talleres y que en esta temporada se disputará entre el 18 y 28 de febrero y que será para las divisionales: promo y seniors caballeros e infantil y senior en damas.

Viene de tomarse algunos días de vacaciones Esteban Ábalos, pero a está listo y dispuesto para hablar con Los Andes.

-Esteban, ¿Seguirá dirigiendo la primera en el Atlético Club San Martín o solo se avocará a la selección nacional de hockey patín U-19?

-No. Voy a seguir dirigiendo a las categorías Pre Infanil, infantil y cadetes. También daré una mano con los seniors en los momentos en que pueda, pero el técnico dele quipo seniors será: Diego Guerrero y cuando yo no esté con la selección estaré colaborando con él.

-¿Cuáles son las metas y objetivos con la selección?

Las metas y objetivos para Argentina siempre es ganar. No será fácil, porque hay otras selecciones que son potencias y que están al mismo nivel y trabajan bien y también se preparan para este mundial. Pero nosotros tenemos mucho potencial, un grupo muy bueno de jugadores, tenemos gran futuro con este grupo..

-¿Cuando empieza a trabajar en el equipo?

-Después del Panamericano se corto el trabajo, pero en principio la primera concentración será para participar en el torneo Vendimia de Mendoza.

-¿Fue muy complejo elegir a los componentes de su equipo nacional?

-Muy difícil elegirlos, pero esta bien que esto ocurra, porque son grandes valores y jugadores. Además, siempre aparecen jugadores nuevo con gran potencia. .