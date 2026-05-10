En Hockey Patín, Leonardo Murialdo mira a todos desde lo alto de la tabla del Apertura

Terminada la Quinta fecha, Leonardo Murialdo es el único líder en el torneo Apertura de hockey patín masculino y los escoltas son Casa de Italia, Banco Mendoza y Atlético Palmira

El quinteto de Impsa se hizo fuerte en casa y frenó el andar ganador de Casa de Italia en uno de los juegos correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura que organiza la Asociación Mendocina de Patín.

Triunfo del Violeta por 4 a 1 . El Mariscal Leonardo Zabala, ex Casa de Italia, anotó para la formación Metalera al igual que Rodrigo Politino, Santiago Brandoni y Joaquín González. El gol Itálico lo señaló Mateo Lucero.

En el Este provincial, San Martín cayó ante el líder Leonardo Murialdo por 7 a 2 . El Canario jugó a gran nivel y con goles de Lucas Sottano, Francisco Nardi, Facundo Lana, Adolfo Isoler (2) y Joaquín Vargas (2), mientras, para la escuadra Albirroja convirtieron Lautaro Koroch y Valentín Funes.

En Rivadavia, El Prócer sigue de capa caída. En condición de local perdió por 6 a 3 ante Atlético Palmira. Los goles de la escuadra Azuloro los anotaron Matías Giuliani, Martín Cabral y Maximiliano Forne. Los goles Jarilleros fueron obra de Esteban Suden (3), Marcos Rivero (2) y Valentino Croce.

Con anotaciones concretadas por Franco Vicentela (2), Gonzalo Scibilia (2), Matía Baieli y Leonardo Huidobro, Petroleros/YPF se anotó una victoria que necesitaba. El equipo de calle Hüergo mostró eficacia para reolver el partido en su favor. Los goles de la visita, Andes Talleres “A” los anotaron Franco Montecino (2) y Tomás Puebla (2).

Andes Talleres “B” ganó de visitante. Dos goles de Valentino Rossignoli y uno de Enrique Muzzio le dieron el triunfo al equipo Azulgrana, en tanto, Julián Barraco convirtió los de Maipú/Giol.

El duelo que cerró la jornada lo protagonizaron las formaciones de Banco Mendoza y Godoy Cruz Antonio Tomba.

Los dirigidos por Jorge Videla se quedaron con un trabajoso triunfo en Chacras de Coria, escenario en donde se impusieron por 5 a 4. Renzo De La Reta (3), Lautaro Videla y Facundo Cárdenas señalaron los goles de La hoja de Parra. Santiago Bravo, Juan Morales, Juan Pablo Guzmán y Kadir Salomón anotaron para El Bodeguero.

¿Cómo están en la tabla?

Las posiciones

1º. Leonardo Murialdo (15 puntos)

2º. Casa de Italia (10)

3° Banco Mendoza (10)

4° A. Palmira (10)

5°. IMPSA, (9)

6° Atlético Club San Martín (9)

7° Andes Talleres “B” (7)

8°. Andes Talleres “A” (6)

9°. Bernardino Rivadavia (4)

10º Municipalidad de Maipú-Giol “A” (4)

11° Petroleros/YPF (3)

12° Godoy Cruz A. Tomba (0).

Próxima fecha

Casa de Italia vs. Maipú-Giol

Andes Talleres "A" vs. Godoy Cruz

Petroleros vs. Impsa

Leonardo Murialdo vs. CPBM

Atlético Palmira vs. AC. San Martín

Andes Talleres "B" vs. Bernardino Rivadavia.