22 de noviembre de 2025 - 22:14

Hockey Patín: Casa Italia es el campeón y levantó la copa

El elenco "Italiano" se impuso al Atlético Palmira por 3 a 2 y se coronó en el segundo certamen de la temporada de Hockey Patín.

Hockey Césped. Casa de Italia es el nuevo monarca del Clausura 2025

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

En la gran final del torneo de Clausura de Hockey Patín Casa de Italia se transformó en el nuevo monarca de Mendoza tras ganar al quinteto de Atlético Palmira por 3 a 2.

Fue un tiempo para cada uno. En el primer lapso estuvo más derecho para batir redes el elenco dueño de casa que abrió la cuenta a los 13 minutos desde el palo de Marcio Brandolin.

Más tarde a los 16 minutos Felipe Troyano puso el segundo gol para "Casa".

En el complemento, mejoró el Jarillero y Maxi Patti se transformó en su figura porque golpeó en dos ocasiones a los 6 y 8 minutos y todo quedó 2 a 2.

Pero a los 10 minutos hubo un tiro libre para Casa de Italia que Joaquín Rosales canjeó por gol y dejó todo 3 a 2 a favor de los tanos. El marcador no se movería y el local festejaría un nuevo campeonato.

