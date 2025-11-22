Argentinos Juniors superó a Velez y sigue en carrera en el Clausura

Por la Liga Profesional, el Bicho venció por 2 a 0 al Fortín con los goles de Hernán López Muñoz, y espera por el ganador de Boca - Talleres

Por la Liga Profesional, Argentinos Juniors se hizo fuerte en condición de visitante, y superó a Vélez por 2 a 0 en el José Amalfitani. El equipo de Nico Diez fue mejor, y ganó gracias a un doblete de su figura Hernán López Muñoz. Ahora, espera por el vencedor de Boca - Talleres de Córdoba, que jugarán este domingo.

En un encuentro sumamente friccionado, acorde a lo que se espera de un partido definitorio, ninguno de los pudo romper el cero en el primer tiempo y ambos arqueros fueron espectadores de lujo en el estadio José Amalfitani.

¡GOLAZO DE HERNÁN LÓPEZ MUÑOZ PARA EL 1-0 DE ARGENTINOS ANTE VÉLEZ!



La acción estuvo en el complemento donde, a los 13 minutos, el mediocampista Hernán López Muñoz abrió el marcador para Argentinos Juniors. Tras una recuperación de Federico Fattori sobre la banda izquierda en mitad de cancha, el ex Huracán se la cedió a López Muñoz que encaró hacia el área de Vélez, llegó a la medialuna del área y sacó un zapatazo rasante que se clavó en la derecha del arco de Tomás Marchiori.

Cinco minutos después, nuevamente López Muñoz volvió a marcar y aumentó la ventaja para el Bicho. El delantero Tomas Molina metió un gran pase en profundidad al exRiver que, con la marca de dos defensores y el achique del arquero Marchiori, se la picó a este último y anotó el segundo en su cuenta personal.

¡ESTÁS LOCO, HERNI! López Muñoz la picó y convirtió un golazo para su doblete y el 2-0 de Argentinos vs. Vélez.



Con este resultado, el equipo de Nicolás Diez elimina a uno de sus máximos rivales del Torneo Clausura, certamen donde enfrentará al ganador del partido entre Boca y Talleres de Córdoba en cuartos de final. Por su parte, el cuadro de Guillermo Barros Schelotto finaliza el año con sabor a poco. Además de quedar eliminado, no clasificó a ninguna copa internacional para el 2026.