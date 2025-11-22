22 de noviembre de 2025 - 22:25

Argentinos Juniors superó a Velez y sigue en carrera en el Clausura

Por la Liga Profesional, el Bicho venció por 2 a 0 al Fortín con los goles de Hernán López Muñoz, y espera por el ganador de Boca - Talleres

López Muñoz fue la gran figura de Argentinos Juniors ante Vélez

López Muñoz fue la gran figura de Argentinos Juniors ante Vélez

Foto:

web
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Por la Liga Profesional, Argentinos Juniors se hizo fuerte en condición de visitante, y superó a Vélez por 2 a 0 en el José Amalfitani. El equipo de Nico Diez fue mejor, y ganó gracias a un doblete de su figura Hernán López Muñoz. Ahora, espera por el vencedor de Boca - Talleres de Córdoba, que jugarán este domingo.

Leé además

Boca Juniors se prepara para los octavos de final de la Liga Profesional

Con cambios respecto a su formación, Boca se prepara para los octavos de la Liga Profesional

Por Redacción Deportes
AFA proclamó campeón a Rosario Central de la Liga Profesional 2025 y estallaron las redes sociales. 

Insólita decisión de AFA: los mejores memes de Rosario Central campeón de la Liga Profesional 2025

Por Redacción Deportes

En un encuentro sumamente friccionado, acorde a lo que se espera de un partido definitorio, ninguno de los pudo romper el cero en el primer tiempo y ambos arqueros fueron espectadores de lujo en el estadio José Amalfitani.

Embed

La acción estuvo en el complemento donde, a los 13 minutos, el mediocampista Hernán López Muñoz abrió el marcador para Argentinos Juniors. Tras una recuperación de Federico Fattori sobre la banda izquierda en mitad de cancha, el ex Huracán se la cedió a López Muñoz que encaró hacia el área de Vélez, llegó a la medialuna del área y sacó un zapatazo rasante que se clavó en la derecha del arco de Tomás Marchiori.

Cinco minutos después, nuevamente López Muñoz volvió a marcar y aumentó la ventaja para el Bicho. El delantero Tomas Molina metió un gran pase en profundidad al exRiver que, con la marca de dos defensores y el achique del arquero Marchiori, se la picó a este último y anotó el segundo en su cuenta personal.

Embed

Con este resultado, el equipo de Nicolás Diez elimina a uno de sus máximos rivales del Torneo Clausura, certamen donde enfrentará al ganador del partido entre Boca y Talleres de Córdoba en cuartos de final. Por su parte, el cuadro de Guillermo Barros Schelotto finaliza el año con sabor a poco. Además de quedar eliminado, no clasificó a ninguna copa internacional para el 2026.

Formaciones Vélez - Argentinos Juniors:

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aarón Quirós, Elías Gómez; Agustín Bouzat, Tomás Galván, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto

Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz, Alan Lescano; Hernán López Muñoz; Diego Porcel, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez

Datos del partido:

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Fernando Espinoza

Goles: ST: 13' y 16' Hernán López Muñoz (A)

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Plantese se consagró campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional.     

Liga Profesional: tras el insólito título de Central, así quedó la tabla de campeones del fútbol argentino

El Pumita Martínez sufrió una dura derrota en la que no solo dejó su invicto sino la faja supermosca de la AMB, que ganó en 2022. “Bam” Rodríguez fue implacable. 

Boxeo: El Puma Martínez cayó por nocaut y resignó el título mundial frente a Rodríguez

Por Redacción Deportes
Hockey Césped. Casa de Italia es el nuevo monarca del Clausura 2025

Hockey Patín: Casa Italia es el campeón y levantó la copa

Por Gonzalo Tapia
Hockey Césped. Murialdo pasó a semifinales y se sacó la espina del apertura

Hockey Césped: Leonardo Murialdo se posó en semifinales

Por Gonzalo Tapia