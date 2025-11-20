Liga Profesional: tras el insólito título de Central, así quedó la tabla de campeones del fútbol argentino

Ambos certámenes, ahora convalidados como títulos nacionales, modificaron el conteo oficial. Con esta inclusión, Lanús elevó su cuenta a siete estrellas, mientras que el Decano se sumó formalmente a la nómina de campeones oficiales.
Los campeones del Siglo XXI del fútbol argentino
La tabla de títulos logrados en el Siglo XXI (desde el año 2001 en adelante) es similar a lo anterior: Boca se alza como el líder indiscutido, acumulando un impresionante total de 26 títulos en sus vitrinas. Pisándole los talones, su archirrival, River, también ha cosechado una gran cantidad de éxitos, sumando 23 campeonatos.
La lista de ganadores en este período se expande, demostrando la competitividad de las últimas décadas. Más atrás en el conteo aparecen Vélez con 9 títulos y Racing con 8. Le siguen San Lorenzo con 7 y Estudiantes con 6.