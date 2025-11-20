Liga Profesional: tras el insólito título de Central, así quedó la tabla de campeones del fútbol argentino

Rosario Central ganó la Liga Profesional 2025 -por ser el mejor de la tabla anual- y amplió su historial, acercándose a los primeros puestos del ranking.

Rosario Central ganó la Liga Profesional, por ser el mejor en la tabla anual, y extendió a ocho sus títulos oficiales en la era profesional. La tabla de campeones argentinos, tanto de la etapa amateur como de la pro y con las consagraciones a nivel nacional e internacional, tiene a Boca en el primer lugar, con 74 títulos y a River con 72.

Más atrás se escalonan Independiente, con 45; Racing, con 41; San Lorenzo y Alumni, con 22; Vélez 19 y Estudiantes suma 17. Luego figuran Huracán, con 13; Central, con 13; y Newell's 9.

583710227_18438630127099922_7707074821070930062_n Además, el fútbol argentino vive una relectura de su historia, con la inclusión de nuevas conquistas en el listado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La entidad reconoció oficialmente las copas de Atlético Tucumán (Campeonato de Campeones de la República de 1960) y Lanús (Campeonato Provincia de Buenos Aires de 1955).

Ambos certámenes, ahora convalidados como títulos nacionales, modificaron el conteo oficial. Con esta inclusión, Lanús elevó su cuenta a siete estrellas, mientras que el Decano se sumó formalmente a la nómina de campeones oficiales.

G6Nps76WYAAhhC3 Los campeones del Siglo XXI del fútbol argentino La tabla de títulos logrados en el Siglo XXI (desde el año 2001 en adelante) es similar a lo anterior: Boca se alza como el líder indiscutido, acumulando un impresionante total de 26 títulos en sus vitrinas. Pisándole los talones, su archirrival, River, también ha cosechado una gran cantidad de éxitos, sumando 23 campeonatos.