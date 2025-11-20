20 de noviembre de 2025 - 17:39

Liga Profesional: tras el insólito título de Central, así quedó la tabla de campeones del fútbol argentino

Rosario Central ganó la Liga Profesional 2025 -por ser el mejor de la tabla anual- y amplió su historial, acercándose a los primeros puestos del ranking.

Plantese se consagró campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Plantese se consagró campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional. 

 

 

Ambos certámenes, ahora convalidados como títulos nacionales, modificaron el conteo oficial. Con esta inclusión, Lanús elevó su cuenta a siete estrellas, mientras que el Decano se sumó formalmente a la nómina de campeones oficiales.

G6Nps76WYAAhhC3

Los campeones del Siglo XXI del fútbol argentino

La tabla de títulos logrados en el Siglo XXI (desde el año 2001 en adelante) es similar a lo anterior: Boca se alza como el líder indiscutido, acumulando un impresionante total de 26 títulos en sus vitrinas. Pisándole los talones, su archirrival, River, también ha cosechado una gran cantidad de éxitos, sumando 23 campeonatos.

La lista de ganadores en este período se expande, demostrando la competitividad de las últimas décadas. Más atrás en el conteo aparecen Vélez con 9 títulos y Racing con 8. Le siguen San Lorenzo con 7 y Estudiantes con 6.

  • Boca Juniors – 26
  • River Plate – 23
  • Vélez Sársfield – 9
  • Racing – 8
  • San Lorenzo de Almagro – 7
  • Estudiantes de La Plata – 6
  • Arsenal – 5
  • Lanús – 5
  • Independiente – 4
  • Defensa y Justicia – 2
  • Huracán – 2
  • Newell's Old Boys – 2
  • Rosario Central – 3
  • Argentinos Juniors – 1
  • Banfield – 1
  • Central Córdoba – 1
  • Colón de Santa Fe – 1
  • Patronato – 1
  • Tigre – 1
  • Talleres – 1
  • Platense – 1
  • Independiente Rivadavia – 1

Los clubes argentinos con más títulos internacionales

  • Boca – 22
  • Independiente – 20
  • River – 18
  • Racing – 8
  • Estudiantes – 6
  • Vélez – 5
  • San Lorenzo – 5
  • Argentinos Juniors – 2
  • Lanús – 2
  • Arsenal – 2
  • Defensa y Justicia – 2
  • Rosario Central – 1
  • Talleres – 1
