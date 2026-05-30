Nicolás Otamendi se mostró alegre por firmar con River: "Lo soñé siempre"

El defensor firmó con el Millonario hasta finales de 2027, y brindó sus primeras declaraciones como futbolista del club.

River Plate metió su primer refuerzo top para el segundo semestre de la temporada, donde los dirigidos por Eduardo Coudet deberán elevar el nivel mostrado y coronar en la Copa Sudamericana o la Liga Profesional. Nicolás Otamendi, el defensor de la Selección Argentina, ya es jugador de la institución.

El zaguero vive horas de muchísima alegría, debido a que uno de sus grandes anhelos por fin se hizo realidad. Fanático del club, Ota aseguró que está muy ilusionado con jugar en el Monumental. "Como hincha de River, la verdad que es un sueño hecho realidad. No veo la hora, obviamente, de poder jugar en este estadio. Estoy contentísimo de poder vestir esta camiseta, que es la más hermosa", le contó a las redes sociales oficiales del Millo.

Las primeras palabras de Nicolás Otamendi como jugador de River: Embed "Como hincha, vestir esta camiseta es lo más hermoso que me va a pasar".



Nicolás Otamendi. pic.twitter.com/fhbDqK28bZ — River Plate (@RiverPlate) May 30, 2026

Si bien era un secreto a voces, luego de la firma de su contrato, Otamendi finalmente confesó abiertamente el amor que tiene junto con su familia por River. "En mi familia son fanáticos de River. Imaginate que me quedaba hasta tarde para mirar partidos. Una cosa es jugar con la Selección y otra con River. Va a ser lindo", expresó.

El objetivo que se trazó desde el inicio de las negociaciones es claro: ganar títulos y darle un salto de jerarquía al equipo. "Quiero ganar lo que se juegue porque este club te exige eso. Vengo a aportar lo mío, poder ayudar al equipo y de mi lado competir para que el club siga siendo más grande todavía", aseguró.