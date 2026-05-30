Nicolás Otamendi se mostró alegre por firmar con River: "Lo soñé siempre"

River Plate metió su primer refuerzo top para el segundo semestre de la temporada, donde los dirigidos por Eduardo Coudet deberán elevar el nivel mostrado y coronar en la Copa Sudamericana o la Liga Profesional. Nicolás Otamendi, el defensor de la Selección Argentina, ya es jugador de la institución.
El zaguero vive horas de muchísima alegría, debido a que uno de sus grandes anhelos por fin se hizo realidad. Fanático del club, Ota aseguró que está muy ilusionado con jugar en el Monumental. "Como hincha de River, la verdad que es un sueño hecho realidad. No veo la hora, obviamente, de poder jugar en este estadio. Estoy contentísimo de poder vestir esta camiseta, que es la más hermosa", le contó a las redes sociales oficiales del Millo.
Si bien era un secreto a voces, luego de la firma de su contrato, Otamendi finalmente confesó abiertamente el amor que tiene junto con su familia por River. "En mi familia son fanáticos de River. Imaginate que me quedaba hasta tarde para mirar partidos. Una cosa es jugar con la Selección y otra con River. Va a ser lindo", expresó.
El objetivo que se trazó desde el inicio de las negociaciones es claro: ganar títulos y darle un salto de jerarquía al equipo. "Quiero ganar lo que se juegue porque este club te exige eso. Vengo a aportar lo mío, poder ayudar al equipo y de mi lado competir para que el club siga siendo más grande todavía", aseguró.
Otamendi tiene por delante la disputa de la Copa del Mundo con la camiseta Albiceleste, pero ya piensa en lo que será su debut. "Lo soñé siempre. Poder jugar representando a esta institución y disfrutar de lo que es la gente, el estadio totalmente colmado", imaginó al respecto.
A modo de cierre, el defensor y referente Albiceleste le mandó un mensaje directo al fanático de River. "Un saludo a todos los hinchas de River. Para mí también como hincha vestir esta camiseta va a ser lo más hermoso que me va a pasar. De mí, decir que el compromiso que voy a tener va a ser para que el club sea más grande de lo que es. Esperemos que sea el inicio de algo muy hermoso", culminó.