29 de mayo de 2026 - 09:16

Superclásico: Cuándo podrían cruzarse River y Boca en la Copa Sudamericana

Tras la eliminación de la Copa Libertadores, Boca deberá afrontar un cruce de playoffs para acceder a octavos de final y allí podría cruzarse con River. Superclásico.

Boca y River podrían cruzarse en la Copa Sudamericana.&nbsp;

Boca y River podrían cruzarse en la Copa Sudamericana. 

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Lo primero que debe pasar para haya un cruce entre los dos colosos del fútbol argentino es que el equipo de La Ribera supere su mano a mano frente a los chilenos. La ida se jugará en la Bombonera, entre el martes 21 y el jueves 23 de julio (inmediatamente después del Mundial), mientras que la vuelta se jugará en terreno rival a la semana siguiente, del 27 al 29/7.

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Boca eliminado de la Copa Libertadores. Ahora, bajar&aacute; a la Sudamericana y se puede medir con River.&nbsp;

Boca eliminado de la Copa Libertadores. Ahora, bajará a la Sudamericana y se puede medir con River.

Antes, ya sabrán tanto unos como otros cuándo podrían verse las caras. Este viernes, a partir de las 12 del mediodía en la sede de Conmebol en Luque, Paraguay, se sorteará el cuadro de octavos de final de la Copa Sudamericana. Allí, River conocerá cuáles serán sus dos potenciales rivales y, por cómo queden armadas las llaves, estará definido cuándo podría cruzarse con Boca. De octavos en adelante, podría ser en cualquier instancia.

Por haber terminado segundo entre los primeros de la fase de grupos, el Millonario definirá como local todos los cruces a los que acceda, salvo que le toque ante Botafogo, que fue el mejor. Por ende, si llegase a darse un Superclásico, la ida se jugaría en la Bombonera; y la vuelta, en el Monumental. Sería la segunda vez que se encontrarían en este certamen: la primera fue en la edición 2014, cuando el entonces equipo de Marcelo Gallardo se impuso en semifinales y luego salió campeón al vencer a Atlético Nacional.

A la espera del sorteo, mientras Boca ya sabe que se medirá ante O'Higgins por un lugar en octavos de final, River tiene la certeza de que se enfrentará al ganador del cruce entre uno de los segundos de la fase de grupos de la Sudamericana contra un tercero de la misma instancia en la Libertadores. Estos, predefinidos por el reglamento, serán:

  • Gremio (BRA) vs. Bolívar (BOL)
  • Red Bull Bragantino (BRA) vs. Sporting Cristal (PER)
  • Vasco da Gama (BRA) vs. Independiente Medellín (COL)
  • O'Higgins (CHI) vs. Boca (ARG)
  • Tigre (ARG) vs. Nacional (URU)
  • Caracas (VEN) vs. Independiente Santa Fe (COL)
  • Cienciano (PER) vs. Lanús (ARG)
  • Santos (BRA) vs. Universidad Central (VEN)

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