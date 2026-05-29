Video: mirá como se enteró el Flaco López de su convocatoria a la Selección Argentina para el Mundial 2026

Así es SuperPitch, el búnker donde entrenará la Selección Argentina durante el Mundial 2026

La reacción de José López al enterarse durante una entrevista que había sido convocado al Mundial 2026.

Después de hacer un hat-trick de asistencias , el ex Lanús fue informado en vivo sobre su participación en la Copa del Mundo. La lista definitiva se publicó justo cuando se encontraba disputando el encuentro por la última fecha de la Libertadores ante el equipo colombiano.

El periodista que lo entrevistó luego de la victoria lo felicitó pero el delantero respondió: “La lista oficial no salió todavía”. Rápidamente, el cronista le notificó: “Salió”. Inmediatamente, al argentino se le dibujó una sonrisa en el rostro y expresó: “No la vi todavía. Gracias, me estoy enterando ahora. Estoy muy feliz con el trabajo que vengo haciendo en el Palmeiras, creo que fue el factor clave para el llamado”.

#Fútbol2Day - Tras dar 3 asistencias con Palmeiras, José ‘Flaco’ López se enteró en la entrevista al final del partido, que era uno de los convocados por Lionel Scaloni para jugar con Argentina el Mundial 2026 pic.twitter.com/rlMPo2aMx3 https://t.co/D9veXXnSuy

El correntino lleva 14 goles y 10 asistencias en 35 partidos en esta temporada con el Verdao. En las anteriores campañas también registró buenos números que lo fueron metiendo de a poco en la consideración de Lionel Scaloni.

El Flaco ya había formado parte de tres listas para los amistosos contra Venezuela, Puerto Rico, Angola, Mauritania y Zambia. De esos encuentros, jugó tres: ante los caribeños fue titular y en dos ocasiones ingresó desde el banco (Angola y Mauritania).

Selección Argentina: las sorpresas de la lista de Lionel Scaloni

Junto con López, otros llamados destacados fueron los de Valentín Barco, Giovani Lo Celso y Facundo Medina, mientras que las ausencias más resonantes son las de Marcos Acuña, Marcos Senesi y Emiliano Buendía.