Video: mirá como se enteró el Flaco López de su convocatoria a la Selección Argentina para el Mundial 2026

La lista de la Selección Argentina ya es oficial está cada vez más cerca el Mundial 2026. Con algunas sorpresas dentro de la nómina, la Albiceleste se prepara para viajar a la cita de Estados Unidos, México y Canadá. José López, el delantero de Palmeiras, fue una de las convocatorias más llamativas y la manera en la que se enteró también dio que hablar porque lo supo mientras daba una entrevista en vivo post victoria 4-1 ante Junior por Copa Libertadores.
Después de hacer un hat-trick de asistencias, el ex Lanús fue informado en vivo sobre su participación en la Copa del Mundo. La lista definitiva se publicó justo cuando se encontraba disputando el encuentro por la última fecha de la Libertadores ante el equipo colombiano.
Video: El Flaco López se entera de su convocatoria a la Selección Argentina durante una entrevista
El periodista que lo entrevistó luego de la victoria lo felicitó pero el delantero respondió: “La lista oficial no salió todavía”. Rápidamente, el cronista le notificó: “Salió”. Inmediatamente, al argentino se le dibujó una sonrisa en el rostro y expresó: “No la vi todavía. Gracias, me estoy enterando ahora. Estoy muy feliz con el trabajo que vengo haciendo en el Palmeiras, creo que fue el factor clave para el llamado”.
El correntino lleva 14 goles y 10 asistencias en 35 partidos en esta temporada con el Verdao. En las anteriores campañas también registró buenos números que lo fueron metiendo de a poco en la consideración de Lionel Scaloni.
El Flaco ya había formado parte de tres listas para los amistosos contra Venezuela, Puerto Rico, Angola, Mauritania y Zambia. De esos encuentros, jugó tres: ante los caribeños fue titular y en dos ocasiones ingresó desde el banco (Angola y Mauritania).
Selección Argentina: las sorpresas de la lista de Lionel Scaloni
Junto con López, otros llamados destacados fueron los de Valentín Barco, Giovani Lo Celso y Facundo Medina, mientras que las ausencias más resonantes son las de Marcos Acuña, Marcos Senesi y Emiliano Buendía.