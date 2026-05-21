21 de mayo de 2026 - 15:05

Emotivo video: La República Checa apeló a la nostalgia para confirmar el plantel del Mundial 2026

A los 74 años, Miroslav Koubek dirigirá a una selección que vuelve a la cita máxima tras dos décadas, usando fotos de niños para presentar a sus figuras.

República Checa vuelve al Mundial tras 20 años con una lista anunciada por las voces de los familiares de los jugadores.

República Checa vuelve al Mundial tras 20 años con una lista anunciada por las voces de los familiares de los jugadores.

Foto:

Por Nicolás Salas

República Checa rompió con la frialdad de los anuncios deportivos al presentar su lista para el Mundial 2026. A través de un video cargado de nostalgia familiar, el equipo europeo confirmó su regreso a la competencia tras veinte años de ausencia, apelando a las historias personales que llevaron a cada jugador hasta el torneo.

Leé además

Dolor en el mundo del rugby por el fallecimiento de Gabriel Bertranou

Dolor en el mundo del rugby por el fallecimiento de Gabriel Bertranou

Por Redacción Deportes
Hugo Souza y el video de su reacción al quedar fuera del Mundial 2026.

Soñaba con ir al Mundial 2026, se grabó al enterarse que Ancelotti no lo convocó y decidió mostrar el momento

Por Nicolás Salas

El material audiovisual compartido por la federación checa generó una repercusión inmediata entre los aficionados por su sensibilidad. En lugar de gráficos digitales o efectos de alta tecnología, las imágenes mostraron a los jugadores cuando eran niños, pateando pelotas en distintos escenarios de su infancia. Las voces en off de sus madres, padres y abuelos relataron recuerdos y mensajes de aliento mientras se revelaban los nombres de los elegidos.

Embed

El récord de Miroslav Koubek y la columna vertebral en el campo

Este regreso a la Copa del Mundo marca un hito para una nación que no lograba clasificar desde Alemania 2006. En aquella oportunidad, el equipo contaba con figuras como Pavel Nedved y Petr Cech, pero no logró superar la fase de grupos tras caer ante Ghana e Italia. Ahora, la clasificación se consiguió de forma agónica tras vencer a Dinamarca por penales en la instancia de repechaje.

En el banco de suplentes, la selección checa establecerá una marca histórica. Miroslav Koubek, de 74 años, se convertirá en el entrenador con mayor edad en dirigir durante un Mundial. El técnico, que asumió el cargo poco antes del repechaje, logró consolidar un grupo que mezcla la experiencia internacional con figuras emergentes del fútbol local.

La prelista de 29 futbolistas cuenta con pilares que militan en las ligas más importantes de Europa. Patrik Schick, delantero del Bayer Leverkusen, es la principal referencia ofensiva junto a Adam Hlozek. En el centro del campo, Tomas Soucek, del West Ham United, aporta el equilibrio y la capitanía necesaria para un equipo que pretende ser la sorpresa del Grupo A. También destaca la presencia de Pavel Šulc, distinguido como el mejor futbolista checo del año 2025.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por FIFA (@fifa)

El proceso de selección todavía no está cerrado definitivamente. De los 29 nombres anunciados, tres deberán ser recortados para conformar la nómina final de 26 integrantes que exige la FIFA. El cuerpo técnico evaluará el rendimiento físico y táctico en los próximos compromisos amistosos antes de cruzar el Atlántico.

La preparación comenzará el 28 de mayo en la ciudad de Praga. Allí disputarán un primer ensayo contra Kosovo el 31 de mayo. Una vez instalados en Estados Unidos, el equipo enfrentará a Guatemala el 4 de junio, en lo que será la última prueba antes del debut oficial.

El sorteo ubicó a República Checa en una zona de alta exigencia competitiva junto a México, Corea del Sur y Sudáfrica. El camino iniciará en Guadalajara frente al conjunto surcoreano. Posteriormente, el plantel viajará a Atlanta para medirse contra Sudáfrica y cerrará su participación en la fase de grupos en el Estadio Ciudad de México frente al seleccionado local dirigido por Javier Aguirre.

Entre las ausencias más comentadas por la prensa especializada figuran Vaclav Cerny y Matej Vydra. Ambos futbolistas, con amplio recorrido en el continente europeo, quedaron fuera de la consideración de Koubek en esta etapa preliminar. El equipo que hereda el legado de la antigua Checoslovaquia busca ahora superar lo hecho hace dos décadas y avanzar a las instancias de eliminación directa.

image

Lista completa de convocados para el Mundial 2026

Arqueros

  • Lukas Hornicek
  • Matej Kovar
  • Jindrich Stanek

Defensores

  • Vladimir Coufal
  • David Doudera
  • Tomáš Holeš
  • Robin Hranac
  • Stepan Chaloupek
  • David Jurásek
  • Ladislav Krejci
  • Jaroslav Zeleny
  • David Zima

Mediocampistas

  • Pavel Bucha
  • Lukáš Cerv
  • Vladimír Darida
  • Tomás Ladra
  • Lukáš Provod
  • Michal Sadílek
  • Hugo Sochurek
  • Alexandr Sojka
  • Tomáš Soucek
  • Pavel Sulc
  • Denis Visinsky

Delanteros

  • Adam Hlozek
  • Tomáš Chorý
  • Mojmír Chytil
  • Christophe Kabongo
  • Jan Kuchta
  • Patrik Schick

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Nicolás Otamendi jugaría bajo las órdenes de Eduardo Coudet en el segundo semestre.

De Lisboa a Núñez: Nicolás Otamendi firmaría por 18 meses con River Plate tras el Mundial 2026

Por Francisco Moreno
Eduardo Coudet sufre por la cantidad de lesionados que tiene River Plate de cara a la gran final con Belgrano. 

Un dolor de cabeza para Eduardo Coudet: Las bajas de River para la final del Torneo Apertura con Belgrano

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto llega a Canadá tras su mejor resultado histórico en la Fórmula 1

Colapinto ante un sprint inédito y el Muro de los Campeones: los secretos del circuito Gilles Villeneuve

Por Nicolás Salas
fue refugiado durante la guerra, jugaba en el estacionamiento de un hotel y hoy ira por su quinta copa del mundo

Fue refugiado durante la guerra, jugaba en el estacionamiento de un hotel y hoy irá por su quinta Copa del Mundo

Por Andrés Aguilera