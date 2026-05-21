Emotivo video: La República Checa apeló a la nostalgia para confirmar el plantel del Mundial 2026

República Checa rompió con la frialdad de los anuncios deportivos al presentar su lista para el Mundial 2026. A través de un video cargado de nostalgia familiar, el equipo europeo confirmó su regreso a la competencia tras veinte años de ausencia, apelando a las historias personales que llevaron a cada jugador hasta el torneo.

Soñaba con ir al Mundial 2026, se grabó al enterarse que Ancelotti no lo convocó y decidió mostrar el momento

El material audiovisual compartido por la federación checa generó una repercusión inmediata entre los aficionados por su sensibilidad. En lugar de gráficos digitales o efectos de alta tecnología, las imágenes mostraron a los jugadores cuando eran niños, pateando pelotas en distintos escenarios de su infancia. Las voces en off de sus madres, padres y abuelos relataron recuerdos y mensajes de aliento mientras se revelaban los nombres de los elegidos.

Este regreso a la Copa del Mundo marca un hito para una nación que no lograba clasificar desde Alemania 2006. En aquella oportunidad, el equipo contaba con figuras como Pavel Nedved y Petr Cech , pero no logró superar la fase de grupos tras caer ante Ghana e Italia. Ahora, la clasificación se consiguió de forma agónica tras vencer a Dinamarca por penales en la instancia de repechaje.

En el banco de suplentes, la selección checa establecerá una marca histórica. Miroslav Koubek, de 74 años, se convertirá en el entrenador con mayor edad en dirigir durante un Mundial. El técnico, que asumió el cargo poco antes del repechaje, logró consolidar un grupo que mezcla la experiencia internacional con figuras emergentes del fútbol local.

La prelista de 29 futbolistas cuenta con pilares que militan en las ligas más importantes de Europa. Patrik Schick, delantero del Bayer Leverkusen, es la principal referencia ofensiva junto a Adam Hlozek. En el centro del campo, Tomas Soucek, del West Ham United, aporta el equilibrio y la capitanía necesaria para un equipo que pretende ser la sorpresa del Grupo A. También destaca la presencia de Pavel Šulc, distinguido como el mejor futbolista checo del año 2025.

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El proceso de selección todavía no está cerrado definitivamente. De los 29 nombres anunciados, tres deberán ser recortados para conformar la nómina final de 26 integrantes que exige la FIFA. El cuerpo técnico evaluará el rendimiento físico y táctico en los próximos compromisos amistosos antes de cruzar el Atlántico.

La preparación comenzará el 28 de mayo en la ciudad de Praga. Allí disputarán un primer ensayo contra Kosovo el 31 de mayo. Una vez instalados en Estados Unidos, el equipo enfrentará a Guatemala el 4 de junio, en lo que será la última prueba antes del debut oficial.

El sorteo ubicó a República Checa en una zona de alta exigencia competitiva junto a México, Corea del Sur y Sudáfrica. El camino iniciará en Guadalajara frente al conjunto surcoreano. Posteriormente, el plantel viajará a Atlanta para medirse contra Sudáfrica y cerrará su participación en la fase de grupos en el Estadio Ciudad de México frente al seleccionado local dirigido por Javier Aguirre.

Entre las ausencias más comentadas por la prensa especializada figuran Vaclav Cerny y Matej Vydra. Ambos futbolistas, con amplio recorrido en el continente europeo, quedaron fuera de la consideración de Koubek en esta etapa preliminar. El equipo que hereda el legado de la antigua Checoslovaquia busca ahora superar lo hecho hace dos décadas y avanzar a las instancias de eliminación directa.

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Lista completa de convocados para el Mundial 2026

Arqueros

Lukas Hornicek

Matej Kovar

Jindrich Stanek

Defensores

Vladimir Coufal

David Doudera

Tomáš Holeš

Robin Hranac

Stepan Chaloupek

David Jurásek

Ladislav Krejci

Jaroslav Zeleny

David Zima

Mediocampistas

Pavel Bucha

Lukáš Cerv

Vladimír Darida

Tomás Ladra

Lukáš Provod

Michal Sadílek

Hugo Sochurek

Alexandr Sojka

Tomáš Soucek

Pavel Sulc

Denis Visinsky

Delanteros