Grave interna en Alemania: la lista para el Mundial 2026 provocó "un golpe duro" y desató una interna

El seleccionador Julian Nagelsmann sacudió la estructura de su equipo al confirmar la lista oficial para el Mundial 2026 . La noticia central es el regreso de un histórico que, a pesar de su retiro previo, vuelve para ser el arquero titular, generando un profundo conflicto interno con el portero que defendió la valla durante todo el proceso previo.

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Manuel Neuer, de 40 años, se había despedido de la actividad internacional hace dos temporadas. En su ausencia, Oliver Baumann fue el titular en todos los compromisos de las Eliminatorias frente a Eslovaquia, Irlanda del Norte y Luxemburgo. Todo indicaba que la vacante estaba cubierta definitivamente antes del llamado del entrenador.

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Nagelsmann reveló que contactó personalmente a Manuel Neuer para proponerle el retorno a la selección de Alemania: “ decidimos preguntarle a Manuel Neuer si le gustaría volver a jugar con la selección nacional ”. Sobre el impacto de esta decisión, el director técnico fue tajante respecto al rol del histórico del Bayern Múnich: “ estamos planificando con él como nuestro jugador número uno ”.

Esta determinación significó, según palabras del propio entrenador, “ un golpe duro para Olli ”. Baumann, quien tuvo un “ rendimiento excelente ” durante la temporada y fue el pilar del equipo en la clasificación mundialista, manifestó su molestia por quedar relegado. El técnico admitió que informarle sobre la titularidad de Neuer fue una tarea difícil: “ nunca son buenas noticias ”, aunque destacó que el portero del Hoffenheim aseguró que “ nunca defraudaría al equipo ”.

image Oliver Baumann, arquero del Mónaco, tuvo una conversación telefónica con Nagelsmann tras confirmarse el regreso de Neuer.

Las reacciones externas no tardaron en aparecer ante lo que se percibe como una falta de transparencia. Lothar Matthäus criticó la forma en que la Federación Alemana comunicó la noticia, mientras que Oliver Kahn se mostró escéptico sobre la apuesta: “Si Julian Nagelsmann tiene la idea de hacer ahora un cambio en la portería sería algo aventurero”. Kahn advirtió que el cuerpo a esa edad es más frágil y que jugar un Mundial a alto nivel representará un “desafío violento para Manuel”.

A pesar de las grietas en el vestuario, el seleccionador reafirmó su postura basada en la jerarquía. Para Nagelsmann, el regreso está justificado por el peso del nombre: “Manu ha ganado muchos títulos, tiene un aura, un nombre enorme”. Con Neuer confirmado bajo los tres palos, el equipo se prepara para debutar el 14 de junio ante Curazao, arrastrando una polémica que puso en duda la meritocracia del proceso previo.

image Nagelsmann dirigió a Neuer en el Bayern Munich entre 2021-2023.

La lista de 26 de Alemania para el Mundial 2026

La inclusión a último momento de Neuer en la lista de la Copa del Mundo dejó afuera al joven proyecto Jonas Urbig y al subcampeón de la Europa League con el Friburgo, Noah Atubolu. También llamó la atención la ausencia de un lateral derecho puro, ya que el entrenador cuenta en ese puesto únicamente con Joshua Kimmich, quien fue una pieza clave del Bayern en el mediocampo.

Por otro lado, el director técnico dejó afuera a dos jóvenes promesas como Tom Bischof y Said El Mala para llevar a Leon Goretzka, suplente durante toda la campaña del Bayern Múnich, y a Leroy Sané, quien se desempeña en la liga turca con el Galatasaray.

image Tom Bischof (izq.) junto a Said El Mala (der.), las dos jóvenes promesas que Nagelsmann dejó afuera del Mundial 2026.

Los 26 convocados de Alemania:

Arqueros:

Manuel Neuer (Bayern Múnich)

(Bayern Múnich) Oliver Baumann (Hoffenheim)

(Hoffenheim) Alexander Nübel (Mónaco)

Defensas:

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

(Real Madrid) Jonathan Tah (Bayern Múnich)

(Bayern Múnich) Nico Schlotterbeck (Dortmund)

(Dortmund) Waldemar Anton (Dortmund)

(Dortmund) Malick Thiaw (Newcastle)

(Newcastle) David Raum (RB Leipzig)

(RB Leipzig) Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt)

(Eintracht Frankfurt) Joshua Kimmich (Bayern Múnich)

Mediocampistas:

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

(Bayer Leverkusen) Jamal Musiala (Bayern Múnich)

(Bayern Múnich) Leon Goretzka (Bayern Múnich)

(Bayern Múnich) Aleksandar Pavlovi (Bayern Múnich)

(Bayern Múnich) Angelo Stiller (Stuttgart)

(Stuttgart) Pascal Groß (Borussia Dortmund)

(Borussia Dortmund) Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

(Borussia Dortmund) Nadiem Amiri (Maguncia)

Delanteros:

Kai Havertz (Arsenal)

(Arsenal) Leroy Sané (Galatasaray)

(Galatasaray) Serge Gnabry (Bayern Múnich)

(Bayern Múnich) Deniz Undav (Stuttgart)

(Stuttgart) Maximilian Beier (Dortmund)

(Dortmund) Jamie Leweling (Stuttgart)

(Stuttgart) Nick Woltemade (Newcastle)

(Newcastle) Kevin Schade (Brentford)

(Brentford) Chris Führich (Stuttgart)

(Stuttgart) Lennart Karl (Bayern Múnich)