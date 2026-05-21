Peligra el negocio del Mundial 2026: menos reservas hoteleras en Estados Unidos y precios siderales

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026 , comenzó a crecer la preocupación en Estados Unidos por la baja demanda hotelera en las ciudades sede del torneo, un escenario que amenaza con afectar el enorme impacto económico prometido por la FIFA.

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Según un informe difundido por la American Hotel & Lodging Association (AHLA) , cerca del 80% de los hoteles consultados en las 11 ciudades estadounidenses anfitrionas reportaron reservas “por debajo de las previsiones iniciales ” para el campeonato que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

El relevamiento, realizado sobre 205 operadores y propietarios hoteleros, advirtió que las cancelaciones golpearon especialmente a ciudades como Boston, Dallas, Los Ángeles, Filadelfia y Seattle, donde en algunos casos se liberó más del 70% de las habitaciones inicialmente bloqueadas para el evento.

El informe apunta directamente contra la política de reservas impulsada por FIFA y asegura que h ubo un “compromiso excesivo” de habitaciones que generó una señal artificial de alta demanda que luego terminó desinflándose.

Además, la entidad hotelera alertó que varios establecimientos comenzaron a frenar inversiones vinculadas al torneo , como remodelaciones, acuerdos comerciales y propuestas especiales para fanáticos, debido a la incertidumbre sobre la ocupación real que tendrá el Mundial.

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Las cifras preocupan porque el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, viene sosteniendo desde hace meses que el torneo generará un impacto económico cercano a los 30.000 millones de dólares en Estados Unidos.

Sin embargo, gran parte de esa proyección dependía de una fuerte llegada de turistas internacionales, algo que hoy aparece en duda.

Menos extranjeros y precios altísimos para el Mundial 2026

Según lo relevado por AHLA, los viajeros estadounidenses están superando ampliamente a los turistas extranjeros en las reservas realizadas hasta ahora.

“Las previsiones muestran que los viajeros nacionales están superando a los internacionales, un desequilibrio que amenaza el impacto económico más amplio que se esperaba que generara la Copa del Mundo”, señaló la AHLA.

Uno de los factores que explicaría este fenómeno son las dificultades migratorias y de visado. Según datos del Departamento de Estado citados por The Athletic, apenas 14.000 personas utilizaron hasta ahora el FIFA PASS, el sistema especial creado por la administración de Donald Trump para agilizar entrevistas consulares a hinchas extranjeros.

El número contrasta con los más de cinco millones de entradas que la FIFA asegura haber vendido para el torneo.

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A eso se suma un grave problema: el altísimo costo de viajar al Mundial. Un relevamiento realizado tras el sorteo de diciembre mostró que las tarifas hoteleras llegaron a superar los 1.000 dólares por noche en promedio en las ciudades sede, un incremento de más del 300% respecto de valores habituales.

Aunque muchos precios bajaron en los últimos meses —algunas tarifas cayeron más de 40%—, el costo total del viaje sigue siendo una barrera importante para miles de fanáticos.

De acuerdo con un análisis de The Economist, incluso ajustando por inflación, las entradas en 2026 cuestan más del doble que en el último torneo y cerca de cuatro veces más que en el Mundial anterior organizado por Estados Unidos.

El sitio oficial de venta de tickets muestra precios llamativos: desde USD 928 por persona para ver, por ejemplo, Haití vs. Escocia (Boston Stadium).

Los precios para un partido de Haití en el Mundial 2026 Los precios para un partido de Haití en el Mundial 2026 FIFA

Las dudas sobre la convocatoria internacional ya comenzaron a repercutir entre organizadores locales y autoridades regionales, que esperaban una verdadera explosión turística durante el torneo.

En ciudades como Kansas City intentaron llevar tranquilidad y destacaron que varios países, entre ellos Argentina, Canadá y Países Bajos, ya preparan despliegues consulares especiales por la expectativa de visitantes.