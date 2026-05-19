Lionel Scaloni estira la expectativa y define los últimos cupos de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Lionel Scaloni se toma su tiempo para pulir la lista definitiva de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026. Mientras otras potencias ya mostraron sus cartas, el cuerpo técnico nacional analiza minuciosamente cada pieza en busca del bicampeonato, manteniendo en vilo a todo un país.

A las puertas de un nuevo desafío grande, el búnker de Ezeiza ya respira clima de concentración. El equipo de trabajo del oriundo de Pujato ya se encuentra en suelo argentino diagramando lo que será el inicio de las prácticas. En ese contexto, la Asociación del Fútbol Argentino ya dio el primer paso administrativo al blindar a 35 futbolistas del exterior , una cifra que asoma abultada pero que esconde una estrategia calculada.

A diferencia de lo que se especuló en un principio, el estratega decidió patear el tablero y no confeccionará dos nóminas separadas para la gira y el torneo. Habrá un solo listado oficial. Aquellos que pasen el filtro definitivo armarán las valijas hacia Buenos Aires, mientras que el resto de los reservados permanecerá en una suerte de "guardia" ante cualquier imprevisto físico.

La memoria a corto plazo juega un papel preponderante en esta decisión. Scaloni no quiere repetir la pesadilla sufrida en la antesala de Qatar 2022 , cuando las bajas de último momento de Joaquín Correa y Nicolás González obligaron a convocar de urgencia a Thiago Almada y Ángel Correa.

Las dudas de Lionel Scaloni, y la danza de nombres:

DLA (63) Valentín Colo Barco, figura de la Ligue 1.

Si bien la columna vertebral del plantel sale de memoria, el cuerpo técnico todavía mantiene un par de dilemas tácticos. La principal incógnita radica en la línea defensiva. Existe la firme posibilidad de estirar a nueve la cantidad de defensores debido al presente de los laterales derechos: tanto Nahuel Molina como Gonzalo Montiel se recuperan de sendos desgarros y llegarían entre algodones.

Unos metros más adelante, la zona de gestación es un verdadero rompecabezas por la paridad de sus protagonistas. En ese sector, Giovani Lo Celso y Valentín Barco corren con ventaja para adueñarse de los cupos principales. El rosarino aporta la experiencia necesaria y el conocimiento del ciclo, mientras que el Colo capitalizó al máximo sus minutos en Francia y el reciente grito ante Zambia en La Bombonera.

Sin embargo, la presión desde el Viejo Continente es asfixiante y nadie puede relajarse. Emiliano Buendía, de enorme presente como bandera del Aston Villa finalista de la Europa League, y Matías Soulé, consolidado en la Roma, presionan fuertemente para meterse por la ventana en el último corte. De forma paralela, el cuerpo técnico sigue de cerca la lesión de Nico Paz, que podría abrir un lugar extra.

image El Real Madrid declaró intransferible a Franco Mastantuono.

A ellos se suma una renovación joven de alto vuelo con talentos de la talla de Franco Mastantuono, Máximo Perrone y Gianluca Prestianni, quien arrastra una sanción internacional, completando un abanico de opciones que jerarquiza el recambio generacional. De todos estos nombres, apenas dos integrarán la lista final.

Por último, el ataque también ofrece tela para cortar. El correntino José Manuel López viene pidiendo pista a fuerza de goles con el Palmeiras de Brasil. La inclusión del Flaco aportaría una variante aérea fundamental, aunque obligaría al entrenador a sacrificar una pieza en la última línea. Las cartas están echadas sobre la mesa y el reloj corre de manera inexorable hacia el límite del 30 de junio. Scaloni piensa, evalúa y define el destino de la ilusión argentina.