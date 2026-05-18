Atención Scaloni: Austria dio la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026

Ralf Rangnick oficializó este lunes la lista de los 26 futbolistas de Austria que viajarán al Mundial 2026. El conjunto europeo, que regresa a la cita máxima tras 28 años de ausencia, integrará el Grupo J junto a la Selección Argentina, Jordania y Argelia, buscando consolidar un proceso de renovación táctica.
Para la cita en Estados Unidos, México y Canadá, Austria apuesta a la intensidad, presión y orden táctico, con una nómina que incluye referentes de jerarquía como David Alaba del Real Madrid y Marcel Sabitzer del Borussia Dortmund. Sin embargo, el dato más disruptivo de la convocatoria fue la inclusión de Carney Chukwuemeka y Paul Wanner. Ambos futbolistas, nacionalizados apenas unos meses atrás, cuentan con solo dos partidos amistosos disputados con la camiseta nacional antes de esta cita definitiva.
Nacionalizaciones exprés para enfrentar a la Argentina en el Grupo J
Chukwuemeka, quien militó en las juveniles de Inglaterra, y Wanner, con pasado en la Sub 21 de Alemania, se decidieron finalmente por representar al combinado dirigido por Rangnick. Esta decisión técnica busca reforzar un mediocampo que cuenta con 11 integrantes, siendo la zona con mayor densidad de jugadores en la lista. En contraste, el entrenador optó por llevar solamente tres delanteros: Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch y Sasa Kalajdzic.
La preparación final de Austria comenzará de inmediato con una concentración que incluye dos encuentros amistosos previos al torneo. El primero será frente a Túnez el 1 de junio, seguido de un partido a puertas cerradas ante la Selección de Guatemala con fecha a confirmar. El debut oficial en el certamen está programado para el miércoles 17 de junio contra Jordania, marcando el fin de una racha de 28 años sin participaciones mundialistas para el país centroeuropeo.
La Selección Argentina será el segundo rival de los austríacos en esta instancia inicial del Grupo J. El conocimiento del fútbol local por parte de algunos integrantes del staff advirtió sobre la intensidad que Rangnick intenta imprimir en su juego. Jugadores como Patrick Pentz, Alexander Schlager y Florian Wiegele defenderán el arco, mientras que la defensa se apoyará en nombres consolidados en la Bundesliga como Marco Friedl, Philipp Lienhart y sobre una de sus máximas figuras, el veterano central del Real Madrid, David Alaba.
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David Alaba, figura austriaca del Real Madrid.
Los convocados de Austria para el Mundial 2026
ARQUEROS:
- Patrick PENTZ (Bröndby IF/DEN)
- Alexander SCHLAGER (FC Red Bull Salzburg)
- Florian WIEGELE (Viktoria Pilsen/CZE)
DEFENSORES:
- David AFFENGRUBER (Elche CF/ESP)
- David ALABA (Real Madrid CF/ESP
- Kevin DANSO (Tottenham Hotspur/ENG)
- Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER)
- Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER)
- Phillipp MWENE (1. FSV Mainz) 05/GER)
- Stefan POSCH (1. FSV Mainz 05/GER)
- Alexander PRASS (TSG 1899 Hoffenheim/GER)
- Michael SVOBODA (Venezia FC/ITA)
MEDIOCAMPISTAS:
- Christoph BAUMGARTNER (RB Leipzig/GER)
- Carney CHUKWUEMEKA (Borussia Dortmund/GER)
- Florian GRILLITSCH (SC Braga/POR)
- Konrad LAIMER (FC Bayern Munich/GER)
- Marcel SABITZER (Borussia Dortmund/GER)
- Xaver SCHLAGER (RB Leipzig/GER)
- Romano SCHMID (SV Werder Bremen/GER)
- Alessandro SCHÖPF (RZ Pellets WAC)
- Nicolas SEIWALD (RB Leipzig/GER)
- Paul WANNER (PSV Eindhoven/NED)
- Patrick WIMMER (VfL Wolfsburg/GER)
DELANTEROS:
- Marko ARNAUTOVIC (FK Crvena Zvezda/SRB)
- Michael GREGORITSCH (FC Augsburg/GER)
- Sasa KALAJDZIC (LASK)