Atención Scaloni: Austria dio la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026

Tras casi tres décadas fuera de la Copa del Mundo, el equipo europeo incluyó a dos juveniles que representaron a Inglaterra y Alemania hace solo unos meses.

Ralf Rangnick confirmó a los 26 de Austria para el Mundial 2026: el regreso tras 28 años de ausencia.

Ralf Rangnick oficializó este lunes la lista de los 26 futbolistas de Austria que viajarán al Mundial 2026. El conjunto europeo, que regresa a la cita máxima tras 28 años de ausencia, integrará el Grupo J junto a la Selección Argentina, Jordania y Argelia, buscando consolidar un proceso de renovación táctica.

Para la cita en Estados Unidos, México y Canadá, Austria apuesta a la intensidad, presión y orden táctico, con una nómina que incluye referentes de jerarquía como David Alaba del Real Madrid y Marcel Sabitzer del Borussia Dortmund. Sin embargo, el dato más disruptivo de la convocatoria fue la inclusión de Carney Chukwuemeka y Paul Wanner. Ambos futbolistas, nacionalizados apenas unos meses atrás, cuentan con solo dos partidos amistosos disputados con la camiseta nacional antes de esta cita definitiva.

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Nacionalizaciones exprés para enfrentar a la Argentina en el Grupo J Chukwuemeka, quien militó en las juveniles de Inglaterra, y Wanner, con pasado en la Sub 21 de Alemania, se decidieron finalmente por representar al combinado dirigido por Rangnick. Esta decisión técnica busca reforzar un mediocampo que cuenta con 11 integrantes, siendo la zona con mayor densidad de jugadores en la lista. En contraste, el entrenador optó por llevar solamente tres delanteros: Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch y Sasa Kalajdzic.

image La preparación final de Austria comenzará de inmediato con una concentración que incluye dos encuentros amistosos previos al torneo. El primero será frente a Túnez el 1 de junio, seguido de un partido a puertas cerradas ante la Selección de Guatemala con fecha a confirmar. El debut oficial en el certamen está programado para el miércoles 17 de junio contra Jordania, marcando el fin de una racha de 28 años sin participaciones mundialistas para el país centroeuropeo.