Lionel Scaloni se ilusiona con el Mundial 2026 de Lionel Messi: "Quiero disfrutar del momento"

A pocas semanas de que arranque el Mundial 2026, Lionel Scaloni abrió su corazón a la hora de referirse a la presencia del capitán Albiceleste Lionel Messi, al tiempo que detalló como se prepara para conducir a la Selección Argentina en la defensa del campeonato.

El adiestrador se mostró sin tapujos delante del micrófono, tal como afronta cada entrevista desde que asumió el cargo. Por ese motivo, su opinión respecto a Lionel Messi quedó bien clara. “ Yo creo que poder verlo jugar es algo maravilloso", advirtió en diálogo con CONMEBOL. Luego, añadió: "Más allá de que sea su último Mundial o no, a mí no me gusta la añoranza, no me gusta pensar en qué va a pasar. Yo quiero disfrutar el momento. Creo que todo el mundo lo quiere ver y quiere verlo jugar, no solo los argentinos”.

Scaloni sabe que la carrera del diez está llegando a su final, pero quiere evitar pensarlo. “ A mí me gusta pensar que va a seguir jugando, porque si no te pones triste, como cuando pasó con Diego, de no verlo más jugar adentro de una cancha . Son jugadores que marcaron la historia del fútbol y pensar que no va a estar, no van a jugar más en algún momento, no te deja tranquilo. Entonces, prefiero pensar en el presente", confesó al respecto.

Con la experiencia obtenida en Qatar 2022, el cuerpo técnico de AFA aprendió que el éxito se da a partir de la conjunción de varios factores. “El Mundial es algo muy, muy, muy difícil. Para mí, los componentes para ganar Mundial tienen que juntarse un montón de cosas, no solo jugar bien. Es muy difícil. Vamos a intentarlo como siempre, porque Argentina cada vez que va a un Mundial va a intentar llegar a lo máximo. Pero sí que es verdad que es muy difícil, pero no imposible”, ponderó el DT.

Por tal motivo, y pensando en reducir el margen de error, el de Pujato confesó que cuida hasta el más mínimo detalle, aunque no todo es comunicado al futbolista. "No dejamos nada librado al azar, pero somos muy concisos en lo que les decimos. No les pasamos toda la información que realmente tenemos. Creemos que el jugador, si le pasamos todo lo que sabemos, tendemos a bloquearlo. Entonces, intentamos decirle lo que realmente es importante", especificó.

Finalmente, aseguró que no tiene en la cabeza el miedo de perder en el debut como sucedió ante Arabia Saudita hace cuatro años. "Es inútil pensar en qué va a pasar si perdés, porque eso te quita energía para lo que estás haciendo en el momento", advirtió.