La final del Mundial 2026 tendrá a Shakira, BTS y Madonna en el show de medio tiempo

La próxima final de la Copa del Mundo tendrá un elemento completamente nuevo para el fútbol: un show de medio tiempo al estilo Super Bowl. Y para ese estreno histórico, la FIFA apostó por tres nombres gigantes de la música internacional: Shakira , BTS y Madonna.

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El espectáculo se realizará el 19 de julio durante la final del Mundial 2026 , que tendrá lugar en MetLife Stadium, en el estado de Nueva Jersey, como cierre del torneo organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.

Madonna, Shakira y BTS en el show de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo 2026

Madonna, Shakira y BTS en el show de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo 2026

El programa artístico tendrá una duración aproximada de 11 minutos , aunque algunas versiones indican que podría extenderse más allá de los tradicionales 15 minutos permitidos reglamentariamente para el descanso de un partido.

Será la primera vez en la historia que una final de la Copa del Mundo masculina incluirá un espectáculo musical de medio tiempo, siguiendo el modelo del tradicional show del Super Bowl estadounidense (donde Shakira y Madonna ya se presentaron en 2020 y 2012, respectivamente).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/coldplay/status/2054774221478195476?s=20&partner=&hide_thread=false Madonna, Shakira and BTS will co-headline the first-ever FIFA World Cup™ Final Halftime Show at the New York New Jersey Stadium on July 19.



Curated by Coldplay's Chris Martin and produced by Global Citizen, the show will raise funds for the FIFA Global Citizen Education Fund,… pic.twitter.com/H2c2mc9q0b — Coldplay (@coldplay) May 14, 2026

Las tres figuras del show de la FIFA para la final del Mundial 2026

La presencia de Shakira tendrá un fuerte componente simbólico para la Copa del Mundo, ya que la artista colombiana es la voz de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial, junto al músico nigeriano Burna Boy.

La frase “Dai Dai”, de origen italiano, significa “vamos” o “adelante”, y buscará convertirse en el tema más sonado del año. Estará disponible desde este viernes 15 de mayo en las plataformas digitales.

No será la primera vez que Shakira quede ligada a una Copa del Mundo. En 2010 se convirtió en una de las grandes figuras musicales del fútbol con “Waka Waka (Esto es África)”, la canción oficial del Mundial de Sudáfrica. Y ya se presentó tanto ese año como en 2006 y 2014.

Shakira lanza "Dai Dai", la canción oficial del Mundial FIFA 2026 Shakira lanza "Dai Dai", la canción oficial del Mundial FIFA 2026 Shakira

Por su parte, Madonna llegará al evento en medio del lanzamiento de “Confessions II”, el que será su decimoquinto álbum de estudio y cuya salida está prevista para el 3 de julio.

La llamada “Reina del Pop” volvió recientemente a ocupar el centro de la escena tras su aparición sorpresa junto a Sabrina Carpenter durante el festival Coachella, donde interpretó clásicos como “Vogue” y “Like A Prayer”, y presentó a dúo su nuevo tema "Bring Your Love".

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En paralelo, BTS llegará a la final del Mundial en pleno regreso a los escenarios luego de la pausa que sus integrantes realizaron para cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

El grupo surcoreano, que acumula más de 45 millones de copias vendidas, se encuentra desarrollando una gira mundial de 85 fechas -en octubre estará en el estadio de River- y mantiene un enorme impacto global, especialmente entre el público joven.

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La organización artística del show de medio tiempo quedó en manos de Chris Martin, líder de Coldplay, y tendrá además un objetivo solidario: recaudar fondos para el Fondo de Educación Ciudadana Global impulsado por la FIFA, una iniciativa que busca reunir 100 millones de dólares destinados a programas educativos para niños en distintos países.