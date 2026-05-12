Mundial 2026: FIFA llevará a cabo cinco campañas durante los partidos

A tan solo un mes del pitazo inicial que marcará el comienzo del Mundial 2026 , la FIFA ha decidido poner el foco sobre el aspecto humano de la competencia. El organismo rector busca que el certamen trascienda los límites del césped.

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El próximo 11 de junio quedará oficialmente inaugurada la Copa del Mundo. En esta oportunidad, la organización decidió estructurar una serie de campañas que tendrán una presencia visual constante a través de las pantallas gigantes y los paneles LED de los estadios, además de los distintivos que los jugadores portarán en sus uniformes según la instancia del torneo que se esté disputando.

La planificación de la FIFA contempla que los mensajes se alternen conforme avance el calendario deportivo. Según el cronograma oficial, durante la fase de grupos, el eje central será la campaña "Unidos por la paz" . En esta instancia, las 48 selecciones participantes y las ternas arbitrales deberán lucir el parche Unite for Peace en las mangas de sus camisetas.

Una vez que comiencen los duelos de eliminación directa (octavos, cuartos y semifinales), el mensaje virará hacia la educación. Bajo el rótulo "Unidos por la educación" , se buscará dar visibilidad a programas como el Football for Schools y otras iniciativas de financiamiento educativo global.

El Mundial 2026 luchará contra la discriminación:

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En cuanto a la lucha contra el racismo, la campaña titulada "Di no al racismo" mantendrá un esquema fijo durante toda la competición. Bajo el lema "Escucha, alza la voz y manifiéstate", la FIFA intentará reforzar su política de tolerancia cero ante incidentes discriminatorios, un tema que ha generado tensiones en diversas ligas del mundo en el último tiempo.

Este pilar incluye no solo la cartelería en cancha, sino también material informativo que será distribuido a las 211 federaciones miembro. La idea es que el mensaje baje desde la elite profesional hacia el fútbol base y los centros educativos de los países organizadores y participantes.

Salud y movimiento en las tribunas:

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Por último, se reactivará la iniciativa "Be Active", que ya tuvo rodaje en Catar 2022. En esta ocasión, la estrategia para fomentar la actividad física contará con la participación de las mascotas oficiales: Maple, Zayu y Clutch.

Estos personajes interactuarán con el público a través de las "cámaras de animación" en los entretiempos, instando a los espectadores a realizar ejercicios básicos de movilidad.

La FIFA argumenta que estas acciones buscan generar "beneficios duraderos en la sociedad", aunque en la práctica funcionan como el brazo de responsabilidad social corporativa que acompaña al evento deportivo más lucrativo del planeta.