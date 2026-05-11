La reacción de Zaid Romero, el único mendocino en la prelista para el Mundial 2026: "Nada es imposible"

Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 futbolistas para el Mundial 2026 y Mendoza tiene un único representante. Zaid Romero , el defensor que brilla en el Getafe de España, fue incluido por el cuerpo técnico nacional en la nómina oficial enviada este lunes a la FIFA.

Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026 con sorpresas del fútbol local

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Romero no ocultó su emoción y utilizó sus redes sociales para compartir este momento histórico. "Nada es imposible, la gloria para ti señor" , escribió el marcador central en sus historias de Instagram, apelando a su profunda fe religiosa.

Scaloni lo incluyó como una alternativa zurda para la defensa, valorando su altura y su firmeza en los duelos individuales. Es por ello que el central también reconoció que siente un "orgullo muy grande" por estar en el radar del campeón del mundo, resaltando la enorme clase de jugadores que tiene nuestro país. Un premio a un esfuerzo que comenzó en los barrios de su provincia natal.

De Mendoza al Bernabéu: la carrera del defensor que sorprendió a Scaloni

Nacido en Mendoza en diciembre de 1999, Romero mide 1.95 metros y dio sus primeros pasos en las juveniles de Huracán Las Heras antes de pasar a Godoy Cruz. Sin embargo, en el Tomba tuvo muy poco rodaje y debió buscar su camino en Villa Dálmine y Liga de Quito.

La cantera tombina sigue dando frutos: debutó el pibe Zaid Romero Zaid Romero con la camiseta de Godoy Cruz.

Su explosión definitiva se produjo en Estudiantes de La Plata, donde se convirtió en figura y obtuvo dos títulos: la Copa Argentina 2023 y la Copa de la Liga 2024. Este rendimiento impulsó su venta al Brujas de Bélgica por 6 millones de euros.

image Romero fue bicampeón con Estudiantes de La Plata.

Es verdad que su paso por Bélgica fue breve, pero su llegada al Getafe de España en 2026 le permitió consolidarse en una de las mejores ligas del mundo y frente a rivales de la talla del Real Madrid. En estos momentos, el futbolista de 26 años disfruta de un equipo que marcha 7°, en puestos de Conference League, a tres fechas del cierre de temporada.

image Romero vive un gran presente en Getafe.

Hijo de un taxista y una peluquera, Zaid recordó recientemente que para alcanzar estas metas tuvo que pelear el doble. Hoy, el pibe que no tenía un plan alternativo fuera de la pelota es el único nombre que Mendoza lleva tatuado en el sueño mundialista.