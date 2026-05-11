Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026 con sorpresas del fútbol local

Lionel Scaloni presentó formalmente la prelista de 55 futbolistas para el Mundial 2026. El cuerpo técnico envió la nómina a la FIFA este lunes, marcando el inicio del camino final hacia la cita máxima. La lista incluye nombres consagrados y varias apuestas del fútbol argentino que buscan un lugar definitivo.
La nómina destaca por su amplitud y por la mezcla generacional. Entre los arqueros, la gran novedad es Santiago Beltrán, de gran presente en River Plate, quien se suma a figuras como Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli. También aparece Facundo Cambeses de Racing, consolidando el recambio bajo los tres palos.
Santiago Beltrán, arquero de River Plate
Santiago Beltrán, arquero de River Plate
CARP
Jerarquía, juventud y sorpresas: los 55 de Scaloni
En la defensa y el mediocampo, el entrenador apostó por jugadores que militan en la liga local y jóvenes que ya dan sus primeros pasos en Europa. La presencia de Leandro Paredes, ahora en Boca Juniors, y de Gonzalo Montiel en River Plate, muestra un retorno de la jerarquía al país.
El ataque combina la vigencia de Lionel Messi y Lautaro Martínez con la explosión de jóvenes talentos. Se destacan nombres como Claudio Echeverri, Alejandro Garnacho y Gianluca Prestianni. Es una lista larga, pero que deja en claro las intenciones de Scaloni de probar variantes hasta el último minuto antes del recorte final.
La lista también incluye a Mateo Pellegrino, de gran temporada en el Parma, y a Santiago Castro del Bologna. Llama la atención la inclusión de Tomás Aranda de Boca y Giuliano Simeone del Atlético de Madrid, quienes deberán pelear un puesto en la convocatoria definitiva.
Es verdad que 55 nombres parecen un montón, pero para el cuerpo técnico es la forma de cubrirse ante cualquier imprevisto físico. Ahora empieza el verdadero trabajo para Scaloni: decidir quiénes de estos pibes y consagrados se suben finalmente al avión para defender el título mundial.
La prelista de la Selección argentina
Arqueros:
- EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
- JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
- FACUNDO CAMBESES - Racing Club
- SANTIAGO BELTRAN - River Plate
Defensores:
- AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
- GONZALO MONTIEL - River Plate
- NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
- MARCOS SENESI - Bournemounth
- LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
- GERMÁN PEZZELLA - River Plate
- LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
- CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
- LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
- ZAID ROMERO - Getafe CF
- FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
- MARCOS ACUÑA - River Plate
- NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS - Racing Club
Mediocampistas:
- MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
- LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
- GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
- ANÍBAL MORENO - River Plate
- MILTON DELGADO - Boca Juniors
- ALAN VARELA - FC Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
- GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
- VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
Delanteros:
- LIONEL MESSI - Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
- FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
- THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
- TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
- NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
- GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ - AS Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
- GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
- SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
- LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio