Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026 con sorpresas del fútbol local

Lionel Scaloni presentó formalmente la prelista de 55 futbolistas para el Mundial 2026. El cuerpo técnico envió la nómina a la FIFA este lunes, marcando el inicio del camino final hacia la cita máxima. La lista incluye nombres consagrados y varias apuestas del fútbol argentino que buscan un lugar definitivo.

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La nómina destaca por su amplitud y por la mezcla generacional. Entre los arqueros, la gran novedad es Santiago Beltrán , de gran presente en River Plate, quien se suma a figuras como Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli . También aparece Facundo Cambeses de Racing , consolidando el recambio bajo los tres palos.

En la defensa y el mediocampo, el entrenador apostó por jugadores que militan en la liga local y jóvenes que ya dan sus primeros pasos en Europa . La presencia de Leandro Paredes, ahora en Boca Juniors, y de Gonzalo Montiel en River Plate, muestra un retorno de la jerarquía al país.

El ataque combina la vigencia de Lionel Messi y Lautaro Martínez con la explosión de jóvenes talentos. Se destacan nombres como Claudio Echeverri, Alejandro Garnacho y Gianluca Prestianni. Es una lista larga, pero que deja en claro las intenciones de Scaloni de probar variantes hasta el último minuto antes del recorte final.

La lista también incluye a Mateo Pellegrino, de gran temporada en el Parma, y a Santiago Castro del Bologna. Llama la atención la inclusión de Tomás Aranda de Boca y Giuliano Simeone del Atlético de Madrid, quienes deberán pelear un puesto en la convocatoria definitiva.

Es verdad que 55 nombres parecen un montón, pero para el cuerpo técnico es la forma de cubrirse ante cualquier imprevisto físico. Ahora empieza el verdadero trabajo para Scaloni: decidir quiénes de estos pibes y consagrados se suben finalmente al avión para defender el título mundial.

La prelista de la Selección argentina

Arqueros:

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella

JUAN MUSSO - Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES - Racing Club

SANTIAGO BELTRAN - River Plate

Defensores:

AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

GONZALO MONTIEL - River Plate

NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

MARCOS SENESI - Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA - River Plate

LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

ZAID ROMERO - Getafe CF

FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA - River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS - Racing Club

Mediocampistas:

MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

ANÍBAL MORENO - River Plate

MILTON DELGADO - Boca Juniors

ALAN VARELA - FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo

Delanteros: