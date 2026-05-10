10 de mayo de 2026 - 22:29

River resucitó en la última jugada y eliminó a San Lorenzo en una definición dramática

Juanfer Quintero convirtió el agónico 2-2 para el Millonario, que definió la serie ante el Ciclón desde los doce pasos. El conjunto del Chacho Coudet espera al ganador de Vélez vs Gimnasia La Plata.

River a cuartos de final: épica por penales, desahogo de Juanfer y la vuelta al gol de Marcos Acuña.

River a cuartos de final: épica por penales, desahogo de Juanfer y la vuelta al gol de Marcos Acuña.

Foto:

Por Nicolás Salas

River Plate siempre tuvo una vida más y venció a San Lorenzo por penales, tras un intenso 2-2 en los 120 minutos que duró el encuentro de octavos de final del Torneo Apertura. El Estadio Monumental vivió una noche de pura angustia que terminó en desahogo total, gracias a la jerarquía de sus figuras y al empuje de su gente.

Leé además

Juanfer Quintero, figura de River ante Carabobo, más allá que falló un penal por la Copa Sudamericana. 

Copa Sudamericana: con un gol agónico de Maxi Salas y Viña en el arco, River superó 2-1 a Carabobo

Por Redacción Deportes
Al flamante entrenador de River le vine como anillo al dedo el paro de AFA y, busca imponer su impronta en Núñez desde el primer partido. 

River en la Copa Sudamericana: qué resultados necesita para clasificar a octavos de final

Por Redacción Deportes

El trámite fue una montaña rusa difícil de digerir para el hincha. Todo parecía acomodarse a los 31 minutos cuando el VAR llamó a Sebastián Zunino para revisar una patada de Matías Reali. La roja directa dejó al Ciclón con uno menos, pero River no supo aprovecharlo y se fue al descanso perdiendo tras un cabezazo de Rodrigo Auzmendi.

El desconcierto de River en Núñez

En el complemento la gente perdió la paciencia y el clima se puso espeso. El murmullo bajaba de las tribunas porque el equipo no encontraba los caminos lógicos. Recién a los 10 minutos apareció Marcos Acuña para poner el empate parcial tras una gran pared con Juanfer.

Pese a esta química, la tensión era tan alta que los referentes se sacaron chispas entre ellos. Al terminar el tiempo regular, las cámaras captaron una discusión muy fuerte entre los dos autores de la levantada millonaria. El colombiano estaba fuera de sus casillas cuando el lateral le pedía que le hablara al árbitro, a lo que el volante le gritó furioso: "¿Qué querés que le diga?", una frase que quedó grabada mientras el Chacho Coudet intentaba calmar las aguas para el suplementario.

Embed

El alargue fue otra película de terror, ya que San Lorenzo volvió a ponerse en ventaja con un tanto del juvenil Fabricio López y el Monumental estalló en insultos contra los jugadores. Parecía el final de la historia, pero en la última bola de la noche, un centro de Juanfer se metió directo en el ángulo de Gill sin que nadie la tocara, en un verdadero milagro que forzó los penales.

Embed

El milagro de River ante San Lorenzo

En la definición la suerte estuvo del lado de Núñez. Santiago Beltrán se hizo gigante en el arco, mientras todos los presentes pensaban que el equipo estiraba la agonía, el joven arquero millonario tapó el remate de la definición ante Gregorio Rodríguez. El cierre definitivo y lo que acabó con las esperanzas del Ciclón, llegó cuando Mathías De Ritis estrelló su disparo en el palo, dándole a River el pase a los cuartos de final.

Embed

El equipo de Coudet sobrevivió de milagro a su primer gran examen de eliminación directa y espera al ganador del duelo entre Vélez Sarsfield contra Gimnasia La Plata.

Minuto a minuto y estadísticas de River - San Lorenzo:

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Surgieron detalles inéditos de la pelea entre Tuzzio y Ameli

River: Leo Astrada reveló detalles inéditos de la pelea entre Tuzzio y Ameli, y confesó que no es hincha del club

Por Redacción Deportes
Juanfer y Acuña protagonizaron un insólito cruce verbal en el Estadio Monumental.

¡Tensión Monumental! El fuerte cruce entre Juanfer Quintero y Marcos Acuña ante San Lorenzo: "¿Qué querés...?"

El desahogo de Marcos Acuña en Núñez.

Entre Quintero y Acuña: la fórmula que rescató a River ante San Lorenzo en una noche complicada

El VAR dejó a San Lorenzo con diez  tras la dura entrada de Reali a Galván.

La tremenda plancha de Matías Reali que dejó a San Lorenzo con 10 jugadores ante River