River resucitó en la última jugada y eliminó a San Lorenzo en una definición dramática

River Plate siempre tuvo una vida más y venció a San Lorenzo por penales, tras un intenso 2-2 en los 120 minutos que duró el encuentro de octavos de final del Torneo Apertura. El Estadio Monumental vivió una noche de pura angustia que terminó en desahogo total, gracias a la jerarquía de sus figuras y al empuje de su gente.

Copa Sudamericana: con un gol agónico de Maxi Salas y Viña en el arco, River superó 2-1 a Carabobo

El trámite fue una montaña rusa difícil de digerir para el hincha. Todo parecía acomodarse a los 31 minutos cuando el VAR llamó a Sebastián Zunino para revisar una patada de Matías Reali . La roja directa dejó al Ciclón con uno menos, pero River no supo aprovecharlo y se fue al descanso perdiendo tras un cabezazo de Rodrigo Auzmendi.

ATENCIÓN: ROJA PARA REALI EN SAN LORENZO VS. RIVER POR ESTA PLANCHA ANTE GALVÁN. ¿QUÉ TE PARECIÓ? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/PVPm3IOpkg

En el complemento la gente perdió la paciencia y el clima se puso espeso . El murmullo bajaba de las tribunas porque el equipo no encontraba los caminos lógicos. Recién a los 10 minutos apareció Marcos Acuña para poner el empate parcial tras una gran pared con Juanfer.

¡¡¡LO GRITÓ CON TODO!!! Se combinaron Acuña y Juanfer y el Huevo marcó el 1-1 de River contra San Lorenzo. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/4SuHRe9U5J

Pese a esta química, la tensión era tan alta que los referentes se sacaron chispas entre ellos. Al terminar el tiempo regular, las cámaras captaron una discusión muy fuerte entre los dos autores de la levantada millonaria. El colombiano estaba fuera de sus casillas cuando el lateral le pedía que le hablara al árbitro, a lo que el volante le gritó furioso: "¿Qué querés que le diga?", una frase que quedó grabada mientras el Chacho Coudet intentaba calmar las aguas para el suplementario.

Embed "¿QUÉ QUIÉRES QUE LE DIGA?" El intercambio entre Juanfer y el Huevo Acuña mientras el DT de River hablaba con el árbitro Zunino.



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El alargue fue otra película de terror, ya que San Lorenzo volvió a ponerse en ventaja con un tanto del juvenil Fabricio López y el Monumental estalló en insultos contra los jugadores. Parecía el final de la historia, pero en la última bola de la noche, un centro de Juanfer se metió directo en el ángulo de Gill sin que nadie la tocara, en un verdadero milagro que forzó los penales.

Embed ¡GOL DE JUANFER PARA EL 2-2 AGÓNICO DE RIVER A SAN LORENZO Y GRITO A LA PLATEA!



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El milagro de River ante San Lorenzo

En la definición la suerte estuvo del lado de Núñez. Santiago Beltrán se hizo gigante en el arco, mientras todos los presentes pensaban que el equipo estiraba la agonía, el joven arquero millonario tapó el remate de la definición ante Gregorio Rodríguez. El cierre definitivo y lo que acabó con las esperanzas del Ciclón, llegó cuando Mathías De Ritis estrelló su disparo en el palo, dándole a River el pase a los cuartos de final.

Embed ¡BELTRÁN Y UN MILAGRO TOTAL PARA QUE RIVER ELIMINE A SAN LORENZO!



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El equipo de Coudet sobrevivió de milagro a su primer gran examen de eliminación directa y espera al ganador del duelo entre Vélez Sarsfield contra Gimnasia La Plata.



Minuto a minuto y estadísticas de River - San Lorenzo: