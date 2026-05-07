7 de mayo de 2026 - 15:33

River en la Copa Sudamericana: qué resultados necesita para clasificar a octavos de final

River lidera su zona tras el triunfo en Brasil y depende de sí mismo para avanzar como puntero directo. Hoy, visita a Carabobo.

Al flamante entrenador de River le vine como anillo al dedo el paro de AFA y, busca imponer su impronta en Núñez desde el primer partido.&nbsp;

Al flamante entrenador de River le vine como anillo al dedo el paro de AFA y, busca imponer su impronta en Núñez desde el primer partido. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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Copa Sudamericana: Qué necesita River para asegurar el primer puesto

Para no depender de otros resultados, River necesita sumar los 9 puntos restantes. Sin embargo, con obtener dos victorias (llegando a 13 unidades), quedaría virtualmente clasificado como líder, especialmente si Carabobo tropieza en alguno de sus otros compromisos.

Santiago Beltrán, arquero de River Plate
Santiago Beltr&aacute;n, arquero y figura de River Plate.&nbsp;

Santiago Beltrán, arquero y figura de River Plate.

Copa Sudamericana: River y el valor de terminar primero

El objetivo de Coudet es evitar el segundo puesto a toda costa. Cabe recordar que los líderes de grupo avanzan directo a octavos, mientras que los escoltas deberán jugar una serie previa (16avos) contra equipos que bajan de la Copa Libertadores, sumando dos partidos más a un calendario ya exigente.

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