River en la Copa Sudamericana: qué resultados necesita para clasificar a octavos de final

River lidera su zona tras el triunfo en Brasil y depende de sí mismo para avanzar como puntero directo. Hoy, visita a Carabobo.

Al flamante entrenador de River le vine como anillo al dedo el paro de AFA y, busca imponer su impronta en Núñez desde el primer partido.

Tras vencer agónicamente en territorio brasileño, River Plate se acomodó en lo más alto del Grupo de la Copa Sudamericana con 7 puntos. Con tres fechas por delante, el "Millonario" tiene el camino despejado para evitar el repechaje y meterse directamente en los octavos de final.

Copa Sudamericana: así está River en la tabla de posicones Hoy River manda con 7 unidades, escoltado por Carabobo con 6. Más atrás, Bragantino (3) y Blooming (1) cierran el grupo con menos chances. La próxima jornada será clave: River recibe a Carabobo en el Monumental, un duelo que podría definir gran parte del futuro del equipo.