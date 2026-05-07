River en la Copa Sudamericana: qué resultados necesita para clasificar a octavos de final

River lidera su zona tras el triunfo en Brasil y depende de sí mismo para avanzar como puntero directo. Hoy, visita a Carabobo.
Tras vencer agónicamente en territorio brasileño, River Plate se acomodó en lo más alto del Grupo de la Copa Sudamericana con 7 puntos. Con tres fechas por delante, el "Millonario" tiene el camino despejado para evitar el repechaje y meterse directamente en los octavos de final.
Copa Sudamericana: así está River en la tabla de posicones
Hoy River manda con 7 unidades, escoltado por Carabobo con 6. Más atrás, Bragantino (3) y Blooming (1) cierran el grupo con menos chances. La próxima jornada será clave: River recibe a Carabobo en el Monumental, un duelo que podría definir gran parte del futuro del equipo.
Copa Sudamericana: Qué necesita River para asegurar el primer puesto
Para no depender de otros resultados, River necesita sumar los 9 puntos restantes. Sin embargo, con obtener dos victorias (llegando a 13 unidades), quedaría virtualmente clasificado como líder, especialmente si Carabobo tropieza en alguno de sus otros compromisos.
Santiago Beltrán, arquero de River Plate
Santiago Beltrán, arquero y figura de River Plate.
GENTILEZA: CARP
Copa Sudamericana: River y el valor de terminar primero
El objetivo de Coudet es evitar el segundo puesto a toda costa. Cabe recordar que los líderes de grupo avanzan directo a octavos, mientras que los escoltas deberán jugar una serie previa (16avos) contra equipos que bajan de la Copa Libertadores, sumando dos partidos más a un calendario ya exigente.