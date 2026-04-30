30 de abril de 2026 - 23:29

River le ganó de forma agónica a Bragantino por la Copa Sudamericana y depende de sí mismo

River superó 1 a 0 al conjunto paulista, por la tercera jornada del Grupo H, en el estadio Cícero de Souza Marqués de San Pablo. Beltrán tapó un penal.

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River le ganó de forma agónica a Bragantino por la Copa Sudamericana 

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El planteo Millonario constó de intentar dominar el balón, imponiendo su jerarquía para no pasar sobresaltos ante un solidario elenco local. Por momentos lo consiguió, gracias a la presión de sus volantes. Pero le faltó constancia para hacerlo durante los 45 minutos, y terminó sufriendo la etapa inicial.

Los de Eduardo Coudet no contaron con demasiadas chances frente al arco rival, y solamente se destacaron un remate de Maxi Salas que se desvió en el camino y se perdió en el córner, y un cabezazo venenoso del propio delantero que el arquero mandó al córner. No mucho más.

Bragantino - River

Por su parte, Bragantino fue más directo en la generación de juego, y chocó contra el buen trabajo de Santiago Beltrán. El juvenil guardametas le sacó dos ocasiones inmejorables a Pitta, y otras dos a Lucas Barboza, que primero probó de cabeza y luego con un disparo fuerte.

El entrenador de River intentó darle otro vuelo futbolístico al equipo en el inicio del complemento con los ingresos de Kendry Páez y Giuliano Galoppo por Juan Cruz Meza e Ian Subiabre, que no habían tenido un buen primer tiempo.

De todas formas, la primera de la segunda mitad fue para Bragantino. A los 3', Lucas Martínez Quarta intentó salir desde el fondo con pelota dominada en un bote a tierra, pero terminó perdiendo la posesión por la presión del delantero Isidro Pitta y le cometió penal. Eduardo Sasha ejecutó, y Beltrán lo contuvo.

Santiago Beltrán fue la figura de River, y tapó un penal:

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Cinco minutos más tarde el que falló fue el fondo de Red Bull, y Giuliano Galoppo el que recuperó y se dispuso a convertir el primero. Antes de conseguirlo, Alix Vinicius lo bajó y recibió la segunda tarjeta amarilla dejando con uno menos a su conjunto.

Con diez futbolistas, el dueño de casa se replegó y apostó todo o nada al contraataque. River, por su parte, comenzó a crecer en el dominio de la pelota a partir de la superioridad numérica, pero le costó encontrar poder de fuego en los últimos metros. La vía que halló fue con remates desde media distancia, a través de los cuales Galoppo, Rivero, Martínez Quarta y Freitas buscaron sin éxito el gol.

Recién sobre el tiempo agregado el cero se quebró. Sobre 93', el pibe Lucas Silva tiró un centro a la salida de un córner, y Lucas Martínez Quarta ganó en las alturas para estampar el 1 a 0 y desatar el grito sagrado del público Millonario que asistió al estadio.

Gol de Martínez Quarta para el triunfo Millonario:

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Importante triunfo de River en Brasil, que le sirve para quedar puntero en soledad dentro del Grupo H y depender de sí mismo para clasificar a la siguiente instancia. En la próxima visitará a Carabobo, su principal perseguidor, con el objetivo de asegurar su continuidad en el certamen.

Bragantino vs. River por la Copa Sudamericana: minuto a minuto y estadísticas

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