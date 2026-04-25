River reaccionó y venció a Aldosivi con un cierre contundente

Este sábado, desde las 21.30, River recibe a Aldosivi en el Monumental por la 16° jornada del Torneo Apertura. El Millonario le ganó a Aldosivi 3 a 1, en el marco de la fecha 16 del torneo Apertura de la Liga Profesional, en el estadio Monumental.
El equipo dirigido por Chacho Coudet se recuperó tras la caída en el clásico y superó a Aldosivi en un partido donde fue de mayor a menor, pero lo resolvió en el tramo final.
Este sábado, desde las 21.30, River recibe a Aldosivi en el Monumental por la 16° jornada del Torneo Apertura. El Millonario le ganó a Aldosivi 3 a 1, en el marco de la fecha 16 del torneo Apertura de la Liga Profesional, en el estadio Monumental.
El equipo dirigido por Chacho Coudet ganaba por la mínima ventaja gracias a un gol de Giuliano Galoppo, pero un descuido defensivo le permitió al conjunto marplatense igualar el marcador a los 26’ del complemento con un tanto de Tomás Fernández.
A los 37’ del segundo tiempo, tras un centro rasante, Facundo Colidio puso al Millonario nuevamente en ventaja: 2 a 1. Sobre el final, Kendry Páez amplió la diferencia y selló el 3 a 1 definitivo.
El equipo de Coudet venía de perder el clásico frente a Boca por 1 a 0 en el Monumental y logró recuperarse de aquella caída, que había significado su primera derrota en la era del entrenador.
Si bien River dominó claramente el primer tiempo, le faltó profundidad en los últimos metros. El Tiburón, que llegaba sin triunfos en el torneo, complicó en algunos pasajes con jugadas de contraataque.
Sobre el cierre de la primera mitad, una jugada iniciada por Galoppo derivó en una acción colectiva: Gonzalo Montiel abrió el juego para Colidio, que remató dentro del área. El rebote del arquero le quedó nuevamente a Galoppo, quien marcó el 1 a 0 para el Millonario.
El conjunto dirigido por Coudet se fue al descanso en ventaja, aunque sin una diferencia mayor, ya que le costó encontrar circuitos claros para lastimar a su rival.
En el complemento, River mantuvo el dominio territorial pero siguió sin profundidad. Algunas variantes en la visita le permitieron a Aldosivi crecer en el partido, y tras el empate de Tomás Fernández, incluso estuvo cerca de ponerse en ventaja.
Sin embargo, River volvió a adueñarse del control del juego y, tras una buena acción ofensiva que terminó en la definición de Colidio, recuperó la ventaja. Sobre el final, Kendry Páez cerró el 3 a 1 en una noche de recuperación luego del traspié en el clásico en el Monumental.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo; Tomás Galván, Ian Subiabre, Facundo Colidio; y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coude
Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Santiago Moya, Nicolás Zalazar, Lucas Rodríguez; Martín García, Esteban Rolón, Felipe Anso; Agustín Palavecino y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.
Gol: PT: 38' Galoppo (R). ST: 26' Núñez (A), 37' Colidio (R), 50' Kendry Páez (R).
Árbitro: : Nicolás Ramírez.
Estadio: : Monumental.