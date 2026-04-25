River reaccionó y venció a Aldosivi con un cierre contundente

Héctor Paletta rompió el silencio y defendió su tarea en el VAR de River - Boca

El equipo dirigido por Chacho Coudet ganaba por la mínima ventaja gracias a un gol de Giuliano Galoppo, pero un descuido defensivo le permitió al conjunto marplatense igualar el marcador a los 26’ del complemento con un tanto de Tomás Fernández.

A los 37’ del segundo tiempo, tras un centro rasante, Facundo Colidio puso al Millonario nuevamente en ventaja: 2 a 1. Sobre el final, Kendry Páez amplió la diferencia y selló el 3 a 1 definitivo.

Corrida de Joaquín Freitas y GRAN definición de Kendry Páez para sellar un golazo y el 3-1 del Millonario pic.twitter.com/DVafVC0ZA3

La recuperación del Millonario

El equipo de Coudet venía de perder el clásico frente a Boca por 1 a 0 en el Monumental y logró recuperarse de aquella caída, que había significado su primera derrota en la era del entrenador.

Si bien River dominó claramente el primer tiempo, le faltó profundidad en los últimos metros. El Tiburón, que llegaba sin triunfos en el torneo, complicó en algunos pasajes con jugadas de contraataque.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2048209654233092204&partner=&hide_thread=false ¡Gol de River! Galoppo, con olfato de delantero, conectó un rebote de Werner para el 1 a 0.pic.twitter.com/bvCxODAX7L — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) April 26, 2026

Sobre el cierre de la primera mitad, una jugada iniciada por Galoppo derivó en una acción colectiva: Gonzalo Montiel abrió el juego para Colidio, que remató dentro del área. El rebote del arquero le quedó nuevamente a Galoppo, quien marcó el 1 a 0 para el Millonario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2048222342304735264&partner=&hide_thread=false ¡Lo empata el Tiburón! Gran centro de Román para Tomás Fernández que pone las cosas 1 a 1. pic.twitter.com/hKi1mpDXbF — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) April 26, 2026

La ventaja en el momento adecuado

El conjunto dirigido por Coudet se fue al descanso en ventaja, aunque sin una diferencia mayor, ya que le costó encontrar circuitos claros para lastimar a su rival.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2048224805233504431&partner=&hide_thread=false JUGADÓN DE RIVER Y 2-1 pic.twitter.com/g5WcNyu5vf — La Página Millonaria (@RiverLPM) April 26, 2026

En el complemento, River mantuvo el dominio territorial pero siguió sin profundidad. Algunas variantes en la visita le permitieron a Aldosivi crecer en el partido, y tras el empate de Tomás Fernández, incluso estuvo cerca de ponerse en ventaja.

Sin embargo, River volvió a adueñarse del control del juego y, tras una buena acción ofensiva que terminó en la definición de Colidio, recuperó la ventaja. Sobre el final, Kendry Páez cerró el 3 a 1 en una noche de recuperación luego del traspié en el clásico en el Monumental.

image River vs Aldosivi Gentileza.

Las formaciones River vs. Aldosivi por el Torneo Apertura

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo; Tomás Galván, Ian Subiabre, Facundo Colidio; y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coude

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Santiago Moya, Nicolás Zalazar, Lucas Rodríguez; Martín García, Esteban Rolón, Felipe Anso; Agustín Palavecino y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Gol: PT: 38' Galoppo (R). ST: 26' Núñez (A), 37' Colidio (R), 50' Kendry Páez (R).

Árbitro: : Nicolás Ramírez.

Estadio: : Monumental.

River vs. Aldosivi por el Torneo Apertura: minuto a minuto y estadísticas