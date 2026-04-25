25 de abril de 2026 - 23:31

River reaccionó y venció a Aldosivi con un cierre contundente

El equipo dirigido por Chacho Coudet se recuperó tras la caída en el clásico y superó a Aldosivi en un partido donde fue de mayor a menor, pero lo resolvió en el tramo final.

El equipo Millonario volvió al triunfo y se impuso claramente al conjunto marplatense, por 3 a 1.&nbsp;

El equipo Millonario volvió al triunfo y se impuso claramente al conjunto marplatense, por 3 a 1. 

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El Millo con un gol de Galoppo se impone al Tiburón en el Monumental.&nbsp;

El Millo con un gol de Galoppo se impone al Tiburón en el Monumental. 

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El equipo dirigido por Chacho Coudet ganaba por la mínima ventaja gracias a un gol de Giuliano Galoppo, pero un descuido defensivo le permitió al conjunto marplatense igualar el marcador a los 26’ del complemento con un tanto de Tomás Fernández.

A los 37’ del segundo tiempo, tras un centro rasante, Facundo Colidio puso al Millonario nuevamente en ventaja: 2 a 1. Sobre el final, Kendry Páez amplió la diferencia y selló el 3 a 1 definitivo.

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Facundo Colidio autor del segundo gol de River.

Facundo Colidio autor del segundo gol de River.

La recuperación del Millonario

El equipo de Coudet venía de perder el clásico frente a Boca por 1 a 0 en el Monumental y logró recuperarse de aquella caída, que había significado su primera derrota en la era del entrenador.

Si bien River dominó claramente el primer tiempo, le faltó profundidad en los últimos metros. El Tiburón, que llegaba sin triunfos en el torneo, complicó en algunos pasajes con jugadas de contraataque.

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Sobre el cierre de la primera mitad, una jugada iniciada por Galoppo derivó en una acción colectiva: Gonzalo Montiel abrió el juego para Colidio, que remató dentro del área. El rebote del arquero le quedó nuevamente a Galoppo, quien marcó el 1 a 0 para el Millonario.

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La ventaja en el momento adecuado

El conjunto dirigido por Coudet se fue al descanso en ventaja, aunque sin una diferencia mayor, ya que le costó encontrar circuitos claros para lastimar a su rival.

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En el complemento, River mantuvo el dominio territorial pero siguió sin profundidad. Algunas variantes en la visita le permitieron a Aldosivi crecer en el partido, y tras el empate de Tomás Fernández, incluso estuvo cerca de ponerse en ventaja.

Sin embargo, River volvió a adueñarse del control del juego y, tras una buena acción ofensiva que terminó en la definición de Colidio, recuperó la ventaja. Sobre el final, Kendry Páez cerró el 3 a 1 en una noche de recuperación luego del traspié en el clásico en el Monumental.

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River vs Aldosivi

River vs Aldosivi

Las formaciones River vs. Aldosivi por el Torneo Apertura

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo; Tomás Galván, Ian Subiabre, Facundo Colidio; y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coude

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Santiago Moya, Nicolás Zalazar, Lucas Rodríguez; Martín García, Esteban Rolón, Felipe Anso; Agustín Palavecino y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Gol: PT: 38' Galoppo (R). ST: 26' Núñez (A), 37' Colidio (R), 50' Kendry Páez (R).

Árbitro: : Nicolás Ramírez.

Estadio: : Monumental.

River vs. Aldosivi por el Torneo Apertura: minuto a minuto y estadísticas

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