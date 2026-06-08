Lali hizo historia en River con Kylie Minogue, su homenaje al Indio Solari y el desahogo contra los ataques de Milei

Lali Espósito hizo historia este fin de semana con dos estadios River Plate agotados , al reunir a más de 130 mil personas. Así, la artista se convirtió en la segunda mujer argentina en hacer un show en el Monumental (María Becerra lo hizo en 2025). Llevó invitados de lujo como la cantante pop australiana Kylie Minogue , homenajeó al Indio Solari y reafirmó su postura política contra el presidente JavierMilei , quien la atacó varias veces.

Dura casi 17 minutos, nació entre una tormenta y un viaje en auto y terminó haciendo historia en el rock

De Lali a Ángela Torres: el pedido de justicia de las artistas por el crimen de Agostina Vega

La cantante ya había agotado cinco fechas en Vélez en 2025 y ahora encabezó dos noches increíbles que ni el mal clima pudo parar . Durante casi tres horas de espectáculo , Lali recorrió distintas etapas de su carrera con canciones como "Lokura", "Sexy", "2 Son 3", "Tu novia II", "Fanático", "Histeria", "A bailar", "Soy" y "Motiveishon".

Mientras sonaba "Ego", una de las canciones más queridas por sus seguidores, una llovizna comenzó a caer sobre el Monumental. Miles de personas acompañaron la interpretación iluminando el estadio con sus celulares y luego subieron los videos a redes sociales donde se vio a una comprometida, y emocionada Lali, que dejó su voz y corazón en temas como "Boomerang", "Incondicional" y "No hay héroes", donde mostró un costado más íntimo.

Uno de los momentos más comentados de ambas noches fue la aparición de Kylie Minogue. La estrella australiana se sumó al espectáculo para interpretar junto a Lali dos de sus canciones más emblemáticas: "Can't Get You Out of My Head" y "Padam Padam".

Incluso la artista internacional sumó un chiste y le dijo "I love she", en referencia al meme de la argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/kylie_90s/status/2063874936113135734?s=20&partner=&hide_thread=false lali’s accent when she speaks english is so beautiful … maybe it’s time to check out her discography? https://t.co/1ptMvrl5ak — 90s Kylie (@kylie_90s) June 8, 2026

La lista de artistas invitados también incluyó a Miranda! con quienes interpretó "Mejor que vos" adornados con tapados de animal print y boas de colores; mientras que Duki apareció para cantar "Plástico", una de las colaboraciones más discretas de su álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”.

Por último, con Dillom interpretó el hitazo de "33", uno de los sencillos de su última discografía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PaparazziRevis/status/2063825966334374343?s=20&partner=&hide_thread=false AHORA QUE YA LLENO ESTADIOS LES GUSTAAAA Duki se sumó a la segunda fecha de Lali para cantar “Plástico” pic.twitter.com/BfnBzJ8mxN — Paparazzi (@PaparazziRevis) June 8, 2026

“Te tiré con de todo. Miranda por acá, Kylie por allá, el Duko, señores un fuerte aplauso”, bromeó la artista hacia el final en ambos encuentros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MundoFamososOk/status/2063801334227193915?s=20&partner=&hide_thread=false Lali y Miranda interpretando "Mejor que vos" en River VIVA EL POP LOCOOO pic.twitter.com/WloqYieqwV — MF (@MundoFamososOk) June 8, 2026

El mensaje de Lali sobre las críticas de Javier Milei y los libertarios

La segunda noche dejó uno de los discursos más comentados del fin de semana. Después de interpretar "Plástico", Lali se refirió a las controversias políticas y mediáticas que atravesó en los últimos años y agradeció el respaldo de su público.

"La verdad se sabe, se ve, se siente. Cuando algo es de plástico se siente, se nota. Así que les quiero agradecer por quererme como soy, por bancarme como soy", afirmó.

Luego recordó los cuestionamientos que recibió tras sus cruces con el presidente Javier Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sebaalvaraddo/status/2063814431276978468?s=20&partner=&hide_thread=false "me aconsejaron no contestarle a milei o al gobierno que con tal de continuar con su sesgo, necesitaba tener una batalla cultural pero se equivocaron" AGUANTE LALI ESPOSITO #lalienriver pic.twitter.com/jEvqxRyxMN — seba (@sebaalvaraddo) June 8, 2026

"No saben qué satisfacción es ver este River repleto después de haber pasado un tiempo donde obviamente se me aconsejaba cerrar la boca, no enfrentarme a Milei, al Gobierno o a la gente que me agredía", sostuvo frente a un Monumental colmado.

La cantante aseguró además que quienes impulsaron esas críticas buscaban construir una "batalla cultural". Y agregó: “Pero se equivocaron, miren, la gente no es bol..., la gente sabe”.

El momento más emotivo: el pedido de Lali por las víctimas de violencia de género

Uno de los momentos más movilizantes de las dos noches en River estuvo marcado por un mensaje de concientización y memoria. En medio del recital, Lali pidió un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género y recordó especialmente a Agostina Vega y Dulce María Candia, dos adolescentes cuyos casos recientes generaron una fuerte conmoción en todo el país.

Crimen de Agostina Vega Crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que permanecía desaparecida hace una semana.

"Aprovechar que estamos todos escuchándonos, en esta semana del Ni Una Menos, después de que la violencia machista se lleve la vida de Agostina y Dulce, quiero pedir un minuto de silencio", expresó la cantante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/______nicki/status/2063474265505063135?s=20&partner=&hide_thread=false Cuando Lali pidió un minuto de silencio por ni una menos y el único sonido que se escuchaba eran pibas llorando, me rompió pic.twitter.com/bwtGmCe94x — nicki (@______nicki) June 7, 2026

"Quisiera pedir un minuto de silencio por todas las víctimas de la violencia machista que este Gobierno niega. Por todas las víctimas de la violencia patriarcal y por todas las mujeres que han sido asesinadas", sostuvo.

Los más de 60 mil espectadores guardaron un profundo silencio antes de acompañar las palabras de la artista con un extenso aplauso.

El homenaje de Lali al Indio Solari

Sobre el final del primer recital, Lali sorprendió con un homenaje al Indio Solari.

Lali y el homenaje al Indio Solari Lali y el homenaje al Indio Solari gentileza

La cantante fusionó su canción "No me importa" con fragmentos de "Ji Ji Ji", uno de los himnos más emblemáticos del rock argentino. Mientras las pantallas proyectaban imágenes del exlíder de “Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota”, el estadio respondió con pogos y cánticos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somosgelatina/status/2063476376074596808?s=20&partner=&hide_thread=false "El pogo más grande del mundo" volvió a River ft @lalioficial. pic.twitter.com/k93hYxevj4 — Gelatina (@somosgelatina) June 7, 2026

"Gracias, Indio Solari, por tanto", expresó la artista ante una de las ovaciones más fuertes de la noche.

El tributo tuvo además un significado especial porque el propio Solari había destacado años atrás el fenómeno de convocatoria de Lali, al referirse a ella como "esa muchachita que llena estadios".