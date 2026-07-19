Lali respaldó a María Becerra antes de cantar el Himno en la final del Mundial 2026

La artista, quien cantó el Himno en Qatar 2022, publicó un mensaje en redes sociales para apoyar a la cantante y al equipo argentino antes de la final.

En la previa de la final del Mundial 2026, Lali Espósito le envió un mensaje de apoyo a María Becerra desde sus redes sociales. “La Nena de Argentina” fue elegida para interpretar el Himno Nacional Argentino antes del partido entre la Selección Argentina y España.

María Becerra fue seleccionada por encima de Lali, Tini Stoessel y Soledad Pastorutti. También se había mencionado la posibilidad de que este Nicki Nicole, exnovia de Lamine Yamal, pero nunca estuvo en carpeta. Finalmente, se optó por la compositora de “Miénteme”, quien ya fue vista ensayando.

La cantante compartió su publicación en la red social X, donde también expresó su respaldo a la Selección y a Lionel Messi. El mensaje apareció poco después de que se confirmara oficialmente que Becerra será la encargada de abrir la ceremonia con el himno argentino.

"Vamos Selección, vamos Leo querido. Vamos María. ¡Vamos Argentina amada!", escribió Lali en un breve posteo que rápidamente comenzó a multiplicar reacciones entre sus seguidores.

VAMOS SELECCIÓN

VAMOS LEO QUERIDO

VAMOS MARÍA

VAMOS ARGENTINA AMADA! — Lali (@lalioficial) July 19, 2026 La publicación tomó repercusión porque, durante los últimos días, muchos fanáticos habían impulsado el nombre de Lali como una de las posibles intérpretes del Himno, recordando su participación en la final del Mundial de Qatar 2022.