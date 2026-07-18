María Becerra será la encargada de entonar el Himno Nacional en la gran final frente a España

Luego de horas cargadas de versiones cruzadas, se confirmó que "La Nena de Argentina" pondrá su voz en la previa del partido definitorio en Nueva Jersey.

Tras varios días de intensos rumores sobre quién tendría la responsabilidad de representar al país en la ceremonia previa, finalmente se confirmó que María Becerra cantará el Himno Nacional Argentino en la final de la Copa del Mundo contra España.

La noticia pone fin a las especulaciones que circularon durante toda la semana respecto al artista elegido para este evento de magnitud global.

La confirmación llegó este sábado a través de la TV Pública, que realizaba una transmisión en vivo desde el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

Según informó el movilero del canal estatal, la presencia de la artista argentina fue ratificada durante la prueba de sonido en el estadio, momento en el cual el cronista confirmó que "La Nena de Argentina" se encontraba participando del ensayo. Aunque en la transmisión en directo no se pudo visualizar ni escuchar a la cantante, el reporte desde el lugar de los hechos aseguró su participación.

Minutos después de la primicia de la televisión pública, el periodista Diego Monroig, de la señal ESPN, reveló la misma información, terminando de consolidar la noticia en los medios deportivos.