El dolor de María Becerra por la muerte de su fan que luchaba contra el cáncer: "Por siempre en mi corazón"

Este miércoles, se confirmó el fallecimiento de Sol Varacalli, la joven de 28 años fan de María Becerra que luchaba contra un melanoma ocular . Meses atrás, su historia de vida llegó a oídos de la cantante, quien ayudó a costear su tratamiento y la acompañó en diferentes momentos.

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Los familiares de la joven dieron a conocer la triste noticia a través de las redes sociales. “Con profundo dolor queremos comunicarles el fallecimiento de Solcito. Les queremos agradecer de todo corazón cada apoyo en todo este tiempo, le dieron una esperanza de vida”, expresaron. Horas después, anunciaron que el velorio se realizaría este jueves 9 de julio en la Avenida Eva Perón 250, Buenos Aires, de 9 a 13 horas.

Ante la triste noticia, Maria Becerra también se expresó en redes sociales y compartió un doloroso posteo. "Hoy el cielo ganó un ángel y acá abajo quedó un vacío imposible de llenar. Gracias por regalarme la mirada más linda que jamás vi, la luchaste hasta el último minuto mi reina, jamás bajaste lo brazos. Vivirás por siempre en mi corazón ".

El mensaje fue acompañado por fotos de Becerra junto a su fan, a quien también consideraba una amiga.

La historia de Sol se viralizó meses atrás, cuando ella y su familia iniciaron una campaña solidaria con el objetivo de reunir los fondos necesarios para realizarle una radioembolización. Se trata de un procedimiento de alta complejidad para tratar los tumores que habían derivado de su diagnóstico inicial.

Según señalaron, el melanoma ocular había avanzado con compromiso hepático y los tratamientos previos no habían logrado frenar su progresión. El costo del procedimiento, el cual requería una medicación especial importada, costaba alrededor de 55 millones de pesos.

Tras conocer la situación que atravesaba Sol, quien expresó ser una gran seguidora de María Becerra, la cantante se puso en contacto con ella y le ofreció cubrir los costos del tratamiento.

Pero el gesto de la artista no terminó allí, ya que un día se presentó en su casa de sorpresa para visitarla y darle una gran alegría a su fan en el momento tan díficil que atravesaba. Ese día, ambas compartieron un video cantando juntas la canción "Tatú".

Al momento de la cirugía de Sol en el Hospital Italiano de Buenos Aires, Becerra también estuvo presente y la acompañó hasta el momento en que entró al quirófano.

A pesar de que la operación fue exitosa, la salud de Sol no mejoró y debió continuar con tratamientos y medicamentos. Desde entonces, la joven recibió ayuda por parte de sus seguidores y de la misma Maria Becerra quien le brindó su apoyo hasta el último momento.