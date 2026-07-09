Adiós a Bonnie Tyler: las cuatro canciones fundamentales de la cantante

Esa garganta rota, expresiva como pocas, ese carisma ochentoso que marcó un camino, esas canciones grabadas no sólo en un LP o un caset, sino en las cabezas de todos aquellos que las escucharon por primera vez: Bonnie Tyler es, sin duda, uno de los emblemas de las canciones pop y de las baladas de los 80.

Dueña de una voz particular (construida, en parte, por un problema que tuvo en las cuerdas vocales) y capaz de brillar tanto en el terreno baladístico como en la canción pop, la “ primera dama del rock ” es intérprete de un interesante repertorio, extendido desde fines de los años 70 hasta The Best Is Yet to Come, su último disco (publicado en 2021).

La cantante galesa , nacida el 8 de junio de 1951 y fallecida este miércoles 8 de julio, posee sin embargo un grupo pequeño y sólido de canciones que son, sin dudas, las que le granjearon la fama definitiva. Y merecida, por cierto. Recorremos aquí, entonces, las que consideramos las cuatro mejores canciones de Gaynor Hopkins , conocida mundialmente como Bonnie Tyler.

Esta balada, incluida en su álbum Faster than the speed of night (1983) es, qué duda cabe, la canción más popular y tal vez elogiada de Bonnie Tyler . Escrita por ese hacedor de éxitos que fue el compositor Jim Steinman , es considerada por muchos (entre los que, de a ratos, me incluyo) como la gran balada pop de los años 80.

La arquitectura de la canción es notable, así como el barroquismo de sus arreglos y, sobre todo, la gran capacidad expresiva de Bonnie Tyler.

Pero tiene otros detalles que la hacen característica: la segunda voz de Rory Dodd, el piano con que comienza la canción, la potencia vocal de Bonnie en el clímax y también, por qué no, la letra, con un título que ha sido usado hasta el hartazgo.

El video es una rareza total, casi un producto aparte, con dirección del australiano Russel Mulcahy (el mismo del filme Highlander).

Si hay que quedarse con uno solo de los “lentos” de los 80, tal vez deba ser este.

It’s a Heartache

Bonnie Tyler es tan conocida por algunas de sus canciones que muchos siquiera saben que la conocen. Este hit es el mejor ejemplo. Incluido en el segundo disco de la cantante (Natural Force, 1978) fue el tema con el que la voz de la artista comenzó a ser reconocida.

La canción compuesta por por Ronnie Scott y Steve Wolfe tenía todo para ser un hit: un estribillo repetido y pegadizo, un verso inolvidable (“es un dolor en el corazón”) y un éxito abrumador desde la publicación del tema en formato sencillo, en 1977 (el disco simple vendió nada menos que seis millones de copias).

Dicho todo esto, bien vale decir que el tema fue de inmediato adoptado por las hinchadas de fútbol argentina, entre ellas la de Boca Juniors. Por el cántico “Dale, Boca, dale, dale, Boca”, con la melodía de la canción, esta sigue viva en diversos modos y aún vigente. Incluso en una versión un tanto más imperativa: "Jugadores, / la c... de tu madre, / a ver si ponen huevos, / que no juegan con nadie".

Holding Out for a Hero

Esta bien puede considerarse una de las mejores canciones de Tyler.

Es un tema pop vertiginoso y poderoso, en el destacan el piano, la percusión electrónica y los coros como rasgos de estilo. La voz de la galesa, además, le otorga la tensión perfecta para una letra que bien puede hablar de un “amor heroico” como puede ser un lamento existencial en un mundo sin dioses. Otra vez el genio de Jim Steinman, ahora en colaboración con Dean Pitchford, encuentra en Bonnie la intérprete perfecta.

Holding Out for a Hero (Esperando a un héroe) formó primero parte de la banda sonora de la exitosa película Footloose (1984), luego integró el álbum Secret Dreams and Forbidden Fire (1986) de la galesa y también fue fundamental para el éxito de una serie que los memoriosos aún recordarán: Modelo masculino (Cover up, 1984-1985), protagonizada por Jon-Erik Hexum, actor que murió en medio del rodaje de uno de los capítulos, al dispararse en la sien una bala de fogueo, que sin embargo le dañó el cráneo y acabó con su vida.

If You Were a Woman (And I Was a Man)

Esta es una de las rarezas de la discografía de Bonnie Tyler. Como Holding Out for a Hero, esta canción se incluyó en Secret Dreams and Forbidden Fire (1986) y está escrita por otro de los hacedores de éxitos de los que se rodeaba la cantante galesa: Desmond Child.

La canción es pegadiza, pero sobre todo irreverente y provocadora, ya desde su título (Si tú fueras una mujer y yo fuera un hombre).

Steinman, quien había contratado a Child, le dijo no sólo que quería una canción que hablara sobre sentimientos andróginos, sino mucho más: “Quiero una canción especial. Los versos tienen que sonar como Tina Turner, la Sección B tiene que sonar como The Police, U2 o Hall & Oates, y el coro tiene que sonar como Bruce Springsteen”.

Los pedidos fueron satisfechos, pero si bien Bonnie Tyler la intepreta con su habitual solvencia, no tuvo el éxito que luego sí tendría la canción, cuando el propio Child reescribió la letra y se la entregó a Bon Jovi, quienes hicieron de ella su éxito You Give Love a Bad Name.