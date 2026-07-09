9 de julio de 2026 - 12:09

Pablo Echarri y Paola Krum llegan a Mendoza con la comedia "Maldita felicidad": dónde comprar las entradas

La comedia, protagonizada por Pablo Echarri y Paola Krum, recordada pareja televisiva, se verá el 8 de agosto en el Teatro Plaza.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Después de años de ser una de las parejas más recordadas de la ficción argentina, Pablo Echarri y Paola Krum volvieron a encontrarse sobre un escenario con "Maldita felicidad", una comedia escrita por Agustina Gatto y dirigida por Daniel Veronese que desembarcará en Mendoza el próximo sábado 8 de agosto, a las 21, en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz.

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Las entradas ya están disponibles, desde 45.000 pesos, en EntradaWeb.

La obra reúne además a Carlos Portaluppi e Inés Palombo en un elenco que explora, con humor, ironía y momentos de profunda reflexión, una de las preguntas más universales: qué significa realmente ser feliz.

Con la impronta escénica de Veronese, reconocido por sus puestas de fuerte intensidad dramática y su particular mirada sobre los vínculos humanos, "Maldita felicidad" propone una historia donde el éxito, las frustraciones y los deseos personales chocan de manera tan inesperada como divertida.

De qué trata la comedia con Pablo Echarri y Paola Krum

La trama gira en torno a Guido y Celeste, un matrimonio que dirige una pequeña editorial independiente. Su mayor sueño parece hacerse realidad cuando la primera novela de Peter, un escritor tan talentoso como excéntrico, se convierte en un fenómeno editorial y alcanza la categoría de best seller.

Lo que debería ser una noche de festejo toma un rumbo inesperado cuando el propio autor, lejos de celebrar el éxito, sentencia con absoluta convicción: "El éxito es una mierda".

Mientras la pareja intenta convencer al escritor de que continúe publicando con ellos y firme un contrato para una nueva novela —esta vez sobre la felicidad—, Peter admite que se siente incapaz de escribir acerca de un sentimiento que le resulta completamente ajeno.

La irrupción de una cuarta invitada en la cena modificará por completo la dinámica entre los personajes y abrirá un intenso intercambio sobre las distintas maneras de entender la felicidad, el éxito, las aspiraciones y las frustraciones.

Con diálogos filosos y situaciones cargadas de humor, la obra transforma una simple reunión en una reflexión sobre las contradicciones de la vida contemporánea.

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