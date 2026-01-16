Pablo Echarri liquidó a Chiche Gelblung tras escuchar la dura respuesta del conductor para Luca Martin

Luego de que el hijo de Nancy Dupláa se refirió a la edad del periodista, Pablo Echarri apuntó contra Gelblung por temas del pasado y de su forma de trabajar.

Pablo Echarri salió con dureza a responderle a Chiche Gelblung luego de escuchar la respuesta del histórico conductor a Luca Martin, quien había cuestionado que continúe en televisión a pesar de su avanzada edad. El actor no ocultó su enojo y fue contundente al referirse al periodista, en un descargo que sumó un nuevo capítulo a la polémica.

Echarri habló con el programa Puro Show y dejó clara su postura desde el inicio. “En casa no lo queremos mucho a Chiche”, afirmó, sin rodeos, y explicó que el comentario de Luca debe leerse dentro de un contexto generacional. “Los chicos, ¿viste? Como son ahora, dicen la verdad a boca de jarro. Digo, no ha mentido, nada de lo que dijo es mentira, ¿no?”, sostuvo.

Embed - "CHICHE MALTRATA A SUS COMPAÑEROS": Pablo Echarri defendió a Luca Martin y ANIQUILÓ a Gelblung Consultado puntualmente sobre la frase en la que Luca Martin ironizó con que Gelblung tiene 300 años, el actor relativizó el tono y defendió el proceso de aprendizaje del joven. “Bueno, no 300 no, pero va camino. Nancy está bien, siempre está bien. Luca se está armando, se está haciendo”, expresó, y remarcó que la exposición mediática forma parte del oficio que eligió.

“Luca trabaja de comunicador, comunica, está en la televisión, está expuesto por estar en la televisión. Y en este tipo de programas donde uno opina, da sus opiniones, en estos tiempos que corren, donde tampoco uno tiene, no puede medirse, no es una opción muy muy certera. Pero me parece bien que vaya aprendiendo, que se vaya fogueando”, agregó.

Pablo Echarri blanqueó su bronca contra Chiche Gelblung Echarri también dejó en claro que su opinión sobre Gelblung no es reciente ni circunstancial. “Vuelvo a decirte, Chiche no es alguien a quien yo particularmente quiera mucho, entonces no puedo decir, ni tampoco yo le he transmitido ese sentimiento. Hace más de 32 o 33 años que lo conozco a Chiche, y las veces que Chiche se ha acercado a mí por algún interés periodístico, siempre me ha jugado sucio, así que bueno, yo en particular, no es conmigo con quien tiene que hablar con respecto a eso”, afirmó.