16 de enero de 2026 - 13:12

"Lo peor de esa mujer": Feinmann insultó a Nancy Dupláa por su hijo y Pablo Echarri salió al cruce en redes

Luego de que Luca Martin, el hijo de la actriz, intentó hacer humor con la edad de Chiche Gelblung, Feimann atacó a Nancy Dupláa y Echarri salió en su defensa.

Dupláa- Feimann- Echarri
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

El hijo de Nancy Dupláa trató de viejo a Chiche Gelblung. 

Luca Martin lanzó un duro comentario contra de Chiche Gelblung y las redes lo destrozaron

Por Redacción Espectáculos
pablo echarri liquido a chiche gelblung tras escuchar la dura respuesta del conductor para luca martin

Pablo Echarri liquidó a Chiche Gelblung tras escuchar la dura respuesta del conductor para Luca Martin

Por Redacción Espectáculos

El comentario fue considerado desubicado por una parte de la audiencia y generó una ola de críticas en plataformas digitales. Entre las reacciones más duras apareció la de Feinmann, quien expresó su enojo con un mensaje cargado de insultos.

¿Quién es este pelotudo e irrespetuoso?”, escribió en primer lugar, y profundizó su descargo con una frase que amplificó el repudio: “Cuando hay un ADN de mierda, cuando los genes son una mierda, nacen seres de mierda. Este Luca Martin es un claro ejemplo”. Sus palabras circularon rápidamente y despertaron rechazo incluso entre quienes cuestionaban el comentario original del joven.

Luca Martin y Chiche Gelblung
El hijo de Nancy Dupláa trató de viejo a Chiche Gelblung.

El hijo de Nancy Dupláa trató de viejo a Chiche Gelblung.

El cruce de Feimann con Nancy Dupláa y Pablo Echarri

Horas más tarde, el periodista reformuló su postura y redirigió el foco de sus críticas hacia Nancy Dupláa. En un nuevo mensaje, escribió: “De tal palo tal astilla. Esta astilla es del palo llamado Nancy Dupláa. Se crió con lo peor de esa mujer, con malos ejemplos y faltas de respeto. Nada tiene que ver Matías Martin, un gran tipo, con grandes valores”. Esa aclaración no apaciguó el conflicto y motivó respuestas directas.

Feimann contra Dupláa

Dupláa salió a defender públicamente a su hijo a través de su cuenta de X. Con un tono calmo, citó el mensaje de Feinmann y expresó: “Gran madera la de Luca: sensible, empático, buen hijo, buen amigo… va a aprender a manejar mejor su lengua y estaremos para ayudarlo”. Su intervención buscó bajar la tensión y remarcar el acompañamiento familiar frente al error cometido.

Dupláa contra Feimann

El intercambio sumó un nuevo protagonista cuando Pablo Echarri decidió intervenir. Desde la misma red social, el actor respaldó a su esposa y cuestionó a Feinmann con un mensaje directo: “Che, cagón. Vivió más de 20 años conmigo el chico. ¿No tenés nada para decirme?, ¿O solo vigilanteás mujeres?”. La respuesta del periodista no tardó en llegar y elevó aún más el tono del enfrentamiento.

Parece que no le enseñaste respeto, Echarri. Sobre todo respeto a los mayores. Vos siempre defendiendo corruptos y ladrones. Pablo Echarri, te callaste la boca 4 años con el Vacunatorio Vip, con el robo de vacunas, con el 1.000% de inflación acumulada, con el 42% de pobreza y con el 70% de niños pobres, ¿Y ahora venís a hablar? ¿Dónde estabas escondido? Cierto. Dijo que había que fingir demencia. ¿Qué valores podes enseñar?”, lanzó Feinmann, cerrando un cruce que dejó expuestas tensiones personales, políticas y mediáticas.

Echarri contra Feimann
Feimann contra Echarri
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

maxi lopez hablo con flor de la v y le pidio perdon tras la polemica por sus declaraciones en streaming

Maxi López habló con Flor de la V y le pidió perdón tras la polémica por sus declaraciones en streaming

Por Redacción Espectáculos
La nueva comedia romántica de Netflix que toma inspiración en Cuando Harry conoció a Sally.

Tierna y nostálgica: la nueva comedia romántica de Netflix inspirada en "Cuando Harry conoció a Sally"

Por Redacción Espectáculos
Varios famosos se ofrecieron a ser parte del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Los famosos que se ofrecieron animar el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: ¿les cobran?

Por Agustín Zamora
Un productor de Netflix confirmó que habrá más historias de los Bridgerton; además confirmó las temporadas 5 y 6

La frase de Netflix que encendió la ilusión de los fans de Bridgerton más spin-offs

Por Redacción Espectáculos