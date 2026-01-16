"Lo peor de esa mujer": Feinmann insultó a Nancy Dupláa por su hijo y Pablo Echarri salió al cruce en redes

Luego de que Luca Martin, el hijo de la actriz, intentó hacer humor con la edad de Chiche Gelblung, Feimann atacó a Nancy Dupláa y Echarri salió en su defensa.

El cruce entre Eduardo Feinmann y la familia de Nancy Dupláa escaló en redes sociales tras un comentario que realizó Luca Martin en televisión y que desató una fuerte polémica pública. El episodio comenzó cuando el joven, en su rol de panelista de Bendita TV, intentó hacer una humorada vinculada a la edad de Chiche Gelblung.

El comentario fue considerado desubicado por una parte de la audiencia y generó una ola de críticas en plataformas digitales. Entre las reacciones más duras apareció la de Feinmann, quien expresó su enojo con un mensaje cargado de insultos.

“¿Quién es este pelotudo e irrespetuoso?”, escribió en primer lugar, y profundizó su descargo con una frase que amplificó el repudio: “Cuando hay un ADN de mierda, cuando los genes son una mierda, nacen seres de mierda. Este Luca Martin es un claro ejemplo”. Sus palabras circularon rápidamente y despertaron rechazo incluso entre quienes cuestionaban el comentario original del joven.

Luca Martin y Chiche Gelblung El hijo de Nancy Dupláa trató de viejo a Chiche Gelblung. El cruce de Feimann con Nancy Dupláa y Pablo Echarri Horas más tarde, el periodista reformuló su postura y redirigió el foco de sus críticas hacia Nancy Dupláa. En un nuevo mensaje, escribió: “De tal palo tal astilla. Esta astilla es del palo llamado Nancy Dupláa. Se crió con lo peor de esa mujer, con malos ejemplos y faltas de respeto. Nada tiene que ver Matías Martin, un gran tipo, con grandes valores”. Esa aclaración no apaciguó el conflicto y motivó respuestas directas.

Feimann contra Dupláa Dupláa salió a defender públicamente a su hijo a través de su cuenta de X. Con un tono calmo, citó el mensaje de Feinmann y expresó: “Gran madera la de Luca: sensible, empático, buen hijo, buen amigo… va a aprender a manejar mejor su lengua y estaremos para ayudarlo”. Su intervención buscó bajar la tensión y remarcar el acompañamiento familiar frente al error cometido.